Ordfører i Birmingham: Trolig sammenheng mellom knivstikkingene

Et ukjent antall mennesker er skadd etter flere knivstikkinger i Birmingham. Ifølge borgermesteren i byen ser det ut til å være en sammenheng mellom knivstikkingene.

For mindre enn 10 minutter siden

Politiet har erklært en «alvorlig hendelse» i Birmingham sentrum, etter flere knivstikkinger i byen.

Politiet i Vest-Midlands fikk først meldinger om én knivstikking, rundt klokken halv ett natt til søndag.

I en uttalelse skriver politiet på Twitter det følgende:

– Vi dro umiddelbart til stedet, sammen med kolleger fra ambulansetjenesten. Det ble rapportert om en rekke andre knivstikk i området kort tid etter.

Borgermester i byen, Andy Street, uttaler til BBC at det ser ut til å være en sammenheng mellom knivstikkingene, men at motivet foreløpig er ukjent.

Ukjent skadeomfang

Politiet har foreløpig heller ikke informasjon om antall skadde og alvorlighetsgrad, men de bekrefter at det er snakk om flere mennesker. Beredskapstjenestene samarbeider for å skaffe alle helsehjelpen som trengs.

En «alvorlig hendelse» erklæres når det har vært alvorlig skade eller sikkerhetsrisiko for offentligheten.

– Arbeidet pågår fortsatt for å fastslå hva som har skjedd, og det kan ta litt tid før vi er i posisjon til å bekrefte noe, skriver politiet videre.

De skriver også at de er kjent med «kommentarer» om at skudd har vært avfyrt i området, men at de foreløpig ikke har fått meldinger om dette.

Per nå vil ikke politiet i Vest-Midlands spekulere i årsaken til hendelsen.

Politibetjenter satte opp en sperring i krysset mellom Hurst Street – et populært nattelivsområde i sentrum – og Bromsgrove Street.

Politiet oppfordrer folk til å forholde seg rolige og sier at aksjonen kan holde på en stund.

Det er ifølge borgermesteren ventet en pressekonferanse søndag morgen.

Publisert: 06.09.20 kl. 10:15

Les også

Mer om Storbritannia