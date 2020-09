SPERRET AV: Politibetjenter har sperret av området etter en rekke knivstikker i Birmingham natt til søndag. Foto: OLI SCARFF / AFP

Birmingham: En drept og to alvorlig skadet etter knivstikking

En mann er død etter flere knivstikkinger i Birmingham. Syv mennesker er skadet. Ifølge borgermesteren i byen ser det ut til å være en sammenheng mellom knivstikkingene.

Politiet har erklært en «alvorlig hendelse» i Birmingham sentrum, etter flere knivstikkinger i byen.

Politiet i Vest-Midlands fikk først meldinger om én knivstikking, rundt klokken halv ett natt til søndag. Senere kom meldinger om flere.

Søndag formiddag opplyser politiet på Twitter at en person er død og syv er skadet, to av dem alvorlig skadet.

– Jeg beklager å måtte meddele at en av personene har dødd av skadene. To andre er fortsatt innlagt på sykehus, kritisk skadde. De får fortsatt behandling, som følge av skadene de fikk under angrepet, sier Steve Graham fra politiet i Birmingham under en pressekonferanse søndag.

Fem av ofrene fikk mindre skader.

– Som et resultat av dette, har vi åpnet en drapsetterforskning. Vi er åpenbart i et tidlig stadium av denne etterforskningen, sier Grahams.

Politiet i Birmingham ser etter én mistenkt person, som det jobbes med å identifisere og lokalisere.

Politiet oppfordrer personer som har vært i området i det relevante tidsrommet til å ta kontakt dersom de har sett noe.

– Siden vi ikke har funnet den mistenkte ennå, vet jeg at noen er nervøse. Det jeg vil si er at det er betydelig polititilstedeværelse, både bevæpnet og ubevæpnet, i sentrum i dag, sier Grahams.

– Så hvis folk skal til sentrum i dag, så vil jeg si: ikke vær redde, men vær på vakt.

