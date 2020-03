PORTFORBUD: 10. mars, to dager etter at det første smittetilfellet fra Østerrike ble registrert i Norge, ble alle afterski-barene i Ischgl stengt. Så ble hele området isolert, det ble innført portforbud og turistene som var igjen i fjellet, ble bedt om å reise hjem. Foto: JAKOB GRUBER / APA

Myndighetene etterforsker virusutbruddet i Østerrike

Påtalemyndigheten i Innsbruck mistenker at en restaurant eller bar har utsatt mennesker for fare gjennom spredning av en smittsom sykdom.

Ifølge den tyske TV-kanalen ZDF skal et serveringssted på den populære skidestinasjonen Ischgl i Tirol ha unnlatt å melde fra til myndighetene om at én av deres ansatte testet positivt for coronaviruset sent i februar.

– Forrige søndag ble Ischgl informert av tysk presse om at et selskap fra Ischgl hadde visst om at én av deres ansatte testet positivt for viruset i slutten av februar. Firmaet, som ikke ble navngitt av tysk presse, skal ha latt være å rapportere dette tilfelle til helsemyndighetene, skriver pressetalsperson i Tirol, Elisabeth Huldschiner i en e-post til VG.

Påtalemyndigheten i Innsbruck har nå innledet etterforskning med mistanke om at et serveringssted i slutten av februar skal ha unnlatt å melde fra til helsemyndighetene om at en ansatt skal ha testet positivt på coronaviruset.

– Det er ikke kjent hvilket selskap det skal dreie seg om, og hvorvidt meldeplikten faktisk er brutt, opplyser statsadvokaten til den tyske TV-kanalen RTL.

VG har tidligere skrevet om den populære afterski-baren Kitzloch, der en ansatt testet positivt for coronaviruset den 7. mars.

AFTER-SKI: Mange skandinaviske reisende som hadde besøkt puben Kitzloch fikk påvist coronavirus da de kom hjem igjen. Foto: Privat

Reiselivsnæringen tilbakeviser

Den 8. mars ble baren stengt av myndighetene i Tirol, etter at minst 14 passasjerer som ankom Island den 29. februar testet positivt for coronaviruset. Samtlige hadde vært på Kitzloch.

– Kitzloch er ikke under etterforskning. Vi gjorde alt i samarbeid med myndighetene på grunn av det «første offisielle tilfellet av coronavirus» i Ischgl, skriver Bernhard Zangerl, som eier den populære baren i en Facebook-melding til VG.

Reiselivsforbundet i Ischgl tilbakeviser anklagene fra den tyske TV-kanalen, og opplyser at det aldri har mottatt informasjon om et angivelig smittetilfelle før Kitzloch-saken ble kjent.

– En faktisk infeksjon kunne bare den lokale legen ha diagnostisert, og vedkommende er uansett underlagt meldeplikt, sier Andreas Steibl, som leder det lokale reiselivsforbundet, til Tiroler Tageszeitung.

Han forstår ikke hvorfor TV-kanalen ikke har opplyst navnet på bedriften som angivelig skal ha underslått opplysningen om smittetilfellet.

– Da kunne vi i det minste ha ettergått saken. ZDF viser til personvernet, sier han til avisen.

Sett denne? Forsker på immunologi og vaksineutvikling forklarer hvorfor en vaksine mot coronaviruset ikke vil bli lansert med det første:

Flest nordmenn smittet i Østerrike

Den 10. mars, to dager etter at det første smittetilfellet fra Østerrike ble registrert i Norge, ble alle afterski-barene i Ischgl stengt.

Et par dager senere ble hele området isolert med veisperringer og portforbud. Turistene som var igjen i fjellet, ble bedt om å reise hjem.

Flere reisende fra Island, Norge, Tyskland, Danmark og Østerrike testet positivt for coronaviruset i begynnelsen av mars - etter å ha vært i Ischgl, skriver BBC.

I forrige uke uttalte også overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, at skistedene har vært steder der smitteutbrudd har startet.

VGs tall viser at majoriteten av dem som har fått påvist smitte i Norge etter reise i utlandet, 602 registrerte tilfeller, har kommet fra nettopp Østerrike.

Smittsomme virus har spredt seg i verden flere ganger - SARS, fugleinfluensa, svineinfluensa - men en pandemi skiller seg ut: Spanskesyken:

– Juridisk forpliktet til å rapportere

Huldschiner opplyser videre at informasjonen fra tysk presse ble videreformidlet til distriktmyndighetene i Landeck samme dag.

Lokale myndigheter i Landeck tok deretter direkte kontakt med statsadvokaten i Innsbruck, som er hovedstaden i delstaten Tirol, slik at de kunne igangsette en etterforskning.

– Distriktsadministrasjonen i Landeck har også igangsatt en etterforskning under epidemiloven, da anklagene innebærer at en synlig sykdom, eller en berettiget mistanke om viruset ikke var blitt rapportert til myndighetene, utdyper hun.

Huldschiner understreker at antagelser om at det aktuelle selskapet ikke visste om smitten gjelder inntil det motsatte er bevist.

– Sett i lys av situasjonen påpeker Tirol-provinsen nok en gang at eiere av restauranter og barer er juridisk forpliktet til å rapportere om sykdommer, inkludert coronavirus:

– Myndighetene i Tirol understreker igjen at lokale eiere kan trues med påtale dersom de ikke rapporterer en synlig sykdom etter epidemiloven, legger hun til.

Publisert: 26.03.20 kl. 18:48

Mer om Coronaviruset Østerrike Etterforskning

