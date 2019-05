AKTIV VULKAN: Den amerikanske mannen falt ned i Kilauea-vulkanen. Vulkanen er aktiv, men hadde ikke utbrudd da mannen falt ned i den. Bildet er tatt i fjor sommer. Foto: AFP / US Geological Survey /HO

Mann skal ha falt 21 meter ned i en aktiv vulkan – overlevde

Den amerikanske soldaten skulle bare få bedre sikt på innsiden av vulkanen, da han falt nedi. Nå håper nasjonalparken at andre kan lære av den livsfarlige episoden.

Nå nettopp







Det var onsdag kveld at den 32 år gamle soldaten falt ned i Kilauea-vulkanen på Hawaii . Mannen ble alvorlig skadet, men overlevde på mirakuløst vis.

Det var CBS som meldte om saken først.

Falt rundt 21 meter

I en pressemelding skriver nasjonalparken vulkanen befinner seg i at mannen ble reddet av ansatte i nasjonalparken og redningspersonell fra brannvesenet.

Nasjonalparken mottok først meldinger fra vitner om at en mann hadde mistet balansen og falt fra en 90 meter høy klippe på vulkanen. Mannen hadde akkurat klatret over et rekkverk for å komme nærmere klippekanten.

les også Verdens nest mest dødelige vulkaner – kan drepe millioner og gi hungersnød verden over

Ifølge nasjonalparken ankom redningsmannskapet raskt, og satte i gang et koordinert søk etter mannen.

2,5 timer etter de første meldingene ble mannen funnet i live, men alvorlig skadet, på en smal kant rundt 21 meter under klippekanten.

Redningsmannskapet greide å heise opp mannen ved hjelp av et forsvarshelikopter, før han ble fraktet videre til akutten for helsehjelp.

Kunne endt fatalt

Sjefsvokter i nasjonalparken, John Broward, er klar på hva moralen i historien er:

– Besøkende skal aldri krysse sikkerhetsbarrierer, spesielt rundt farlige og ustabile klippekanter. Å gå inn på avstengte områder kan i verste fall ende med dødsfall.

les også Lavastrøm isolerer folk på Hawaii – uten strøm, vann og telefon

Torsdag gikk mannens tilstand over til å være stabil.

– Han har det bemerkelsesverdig bra etter fallet. Bare tiden vil vise hva slags varige skader han har fått, sier brannsjef Matthias Kusch i Hawaii County Fire Department til lokalavisen Hawaii News Now.

Aktiv vulkan

Kilauea-vulkanen har ikke utbrudd på nåværende tidspunkt, men er en aktiv vulkan som ødela over 700 hjem på Hawaiis Big Island da den hadde utbrudd for et år siden.

Da ble også Hawaii rammet av det kraftigste jordskjelvet på 40 år.

Sist gang noen omkom i nasjonalparken vulkanen ligger i, var i oktober 2017, ifølge CBS.

Publisert: 04.05.19 kl. 10:43