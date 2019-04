FARS SORG: Velusami Raju ved siden av et bilde av sin omkomne sønn Ramesh Raju i Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

Hylles etter å ha stanset selvmordsbomber

Den 40 år gamle tobarnsfaren Ramesh Raju ble mistenksom da en mann med ryggsekk ville inn i en fullsatt kirke på Sri Lanka første påskedag.

I Zion-kirken i Battocaloa på Sri Lanka hadde om lag 600 kristne benket seg for å feire påskehøytiden forrige fredag.

Bygningsarbeideren Ramesh Raju sto i kirkens bakgård sammen med sin kone og to tenåringsbarn og ventet på å gå inn. Det var da han fikk øye på en mann som han reagerte på.

Mannen gikk i hverdagsklær, i motsetning til alle de pyntede kirkegjengerne. Han gikk alene og bar en stor sekk på ryggen.

Familien Raju gikk i kirken hver uke, og var godt kjent i miljøet.

– Mannen min fanget opp at noe var feil, sier Rajus kone Chrishanthini til BBC.

Sa han skulle filme

Kona forteller at ektemannen spurte mannen med ryggsekk om hva han gjorde ved kirken. Han skal ha svart at han hadde med seg et filmkamera, og var kommet for å filme gudstjenesten.

– Mannen min ga ham beskjed om at han måtte ha tillatelse først. Deretter tvang han ham til å forlate stedet, sier Chrishanthini.

Hun gikk i forveien inn i Zion-kirken sammen med parets to barn på 12 og 14 år. Ramesh Raju ble stående igjen utenfor.

Så kom eksplosjonen.

Faren: – Stolt over at han reddet så mange

Den mistenkelige mannen viste seg å være en selvmordsbomber. Han utløste bomben utenfor kirken, ettersom han aldri kom seg inn i selve kirkerommet.

Ramesh Raju omkom i eksplosjonen. Kona fant ham senere samme sted som hun hadde forlatt ham. 40-åringen skal ha dødd momentant.

Totalt 28 personer, tolv av dem barn, døde i eksplosjonen ved Zion-kirken i Batticaloa, ifølge The Guardian.

MISTET SØNNEN: Velsuami Raju viser frem et bilde av sønnen Ramesh. Han er bosatt i Kattankudy på Sri Lanka. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

Men skadeomfanget kunne ha vært langt større om selvmordsbomberen hadde gjennomført planen om å detonere bomben inne i kirken, der rundt 600 voksne og barn befant seg.

– Jeg er stolt over at han reddet så mange liv, spesielt til så mange barn, sier faren Velsuami Raju til nyhetsbyrået AFP.

To andre kirker ble angrepet samme dag, med langt høyere dødsfall. Minst 253 personer ble drept i terrorangrepene på Sri Lanka første påskedag.

IS har tatt på seg skylden for terrorangrepene, som kostet rundt 250 mennesker livet. Myndighetene på Sri Lanka har utpekt den lokale islamistgruppen National Thowheed Jamath (NTJ) for å ha stått bak, og undersøker nå relasjonen mellom NTJ og IS.

