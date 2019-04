MÅLBEVISST: 16-år gamle Greta Thunberg i EU-parlamentet i Brussel tirsdag. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Greta Thunberg ba EU-politikere om å «få klimapanikk»

Tiden er i ferd med å renne ut for å stoppe klimaendringene, sa den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) til politikere i EU-parlamentet tirsdag formiddag.

NTB

– Jeg vil at dere skal få panikk. Jeg vil at dere skal handle som om det er et hus som brenner, talte den unge miljøforkjemperen til EU -parlamentet i Brussel.

Thunberg fortsatte med å si at «om et hus er i ferd med å falle sammen, ville man ikke holde tre brexit-krisemøter og ikke noe krisemøte med tanke på klima- og miljøkrisen».

Tenåringens tale ble møtt med stående applaus, og Thunberg selv måtte kjempe mot tårene når hun beskrev konsekvensene av klimakrisen for verdens natur og dyreliv.

Svenske Greta Thunberg innledet i august i fjor skolestreik utenfor Riksdagen med krav om en effektiv klimapolitikk. Hun har streiket hver fredag, og skolestreikene har spredt seg til hundrevis av byer. 15. mars streiket 1,6 millioner skoleelever over hele verden inspirert av Thunberg.

Onsdag er skal den svenske 16-åringen møte pave Frans. Også paven deler hennes klimaengasjement og har tidligere omtalt klimafornektere som dumme.

Publisert: 16.04.19 kl. 19:59