I GANG: Statsminister Pedro Sánchez avla stemme i et valglokale i Madrid søndag. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB scanpix

Press fra høyresiden gir usikkert Spania-valg

Framgangen til høyrepopulistiske Vox gjør det usikkert om Spanias statsminister Pedro Sánchez får beholde regjeringsmakten etter søndagens valg.

NTB

Mindre enn 10 minutter siden







Sosialdemokraten Sánchez (47) og hans kone avla sine stemmer i et valglokale i et kultursenter i hovedstaden Madrid på formiddagen.

les også Spania og Storbritannia enige om Gibraltar

Omgitt av pressefolk og kameraer sa statsministeren at han håper valget vil lede til et flertall i nasjonalforsamlingen som kan gjennomføre sosiale og politiske reformer.

OPPOSISJON: Santiago Abascal, leder for høyrepopulistiske Vox, idet han avla stemme i Madrid søndag. Foto: Andrea Comas / AP / NTB scanpix

Meningsmålinger tyder på at Sánchez’ parti PSOE ligger an til å bli klart størst i valget på ny nasjonalforsamling.

Likevel er det ikke sikkert at han vil klare å sikre flertall for en ny regjering. Én av grunnene er framgangen til det høyrepopulistiske partiet Vox.

Kronglete vei

Sánchez har riktignok et favorittstempel med en oppslutning for PSOE på nesten 30 prosent på de siste meningsmålingene.

Men dette er ikke nok til å være sikker på seier. Veien til regjeringsmakt kan bli kronglete i det fragmenterte spanske partilandskapet, der både høyresiden og katalanske partier har satt Sánchez under press.

AVGJØRES: En valgplakat med bilde av statsminister Pedro Sánchez i den spanske byen Pamplona. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix

Sánchez kan regne med støtte fra venstrepartiet Podemos, som ligger an til å få rundt 13 prosent av stemmene. Men sannsynligheten er stor for at han også vil trenge hjelp fra regionale småpartier for å beholde makten, blant annet fra katalanske separatister.

les også Europeiske land anerkjenner Guaidó

En annen mulighet er at høyresiden klarer å danne flertall og overtar regjeringsmakten. Det kan bli lettere hvis høyrepopulistiske Vox kommer inn i nasjonalforsamlingen for første gang – og særlig hvis partiet gjør det bedre i valget enn på meningsmålingene.

Nasjonalisme og innvandring

I forkant av valget har analytikere pekt på muligheten for at det finnes «skjulte» Vox-velgere som ikke svarer sant når meningsmålingsinstituttene spør hva de skal stemme. I så fall kan partiets oppslutning være større enn antatt.

– Det er en reell risiko, har statsminister Sánchez sagt om muligheten for en høyreregjering med støtte fra Vox.

les også Matadorer i maktkamp

Partiet har slått seg opp på spansk nasjonalisme, verdikonservatisme og innvandringsmotstand og har fått rundt 11 prosent av stemmene på de siste målingene.

Vox ble dannet i 2013, men fikk sitt gjennombrudd i regionvalget i Andalucia i desember i fjor.

I valgkampen er det Spanias kulturelle arv og tradisjonelle verdier det har handlet om for Vox. Men framfor alt motstand mot katalanske separatister som krever mer selvstyre eller løsrivelse fra Spania.

Publisert: 28.04.19 kl. 14:12