SKYTER MOT DEMONSTRANTER: Føderale betjenter skyter med «mindre dødelige» våpen mot opptøyene i Portland, hvor protestene har pågått i over 50 dager i strekk. Foto: John Rudoff / Sipa USA

Føderale myndigheter slår ned protester i USA: – Angrep på vårt demokrati

To måneder etter politidrapet på George Floyd, fortsetter Black lives matter-protestene flere steder i USA. I Portland reagerer lokale myndigheter på føderale agenters fremgangsmåte.

Nå nettopp

I ukene etter at afrikansk-amerikanske George Floyd ble drept av politiet, tok flere millioner amerikanere til gatene for å protestere mot rasisme og politivold.

I Portland har demonstrasjonene fortsatt, og føderale agenter har blitt satt inn for å få kontroll på opptøyene. Dette føler lokale myndigheter har gjort det hele verre, skriver New York Times.

Ber troppene komme seg ut

Den demokratiske guvernøren i Oregon, Kate Brown, skal ha sagt at agentenes oppførsel har vært «et åpenbart tilfelle av maktmisbruk».

les også Flere detaljer fra George Floyd-drapet: «De dreper meg»

Ifølge avisen har de kledd seg i kamuflasje og taktisk utstyr i gatene i byen, hvor de skal ha brukt tåregass og dratt personer inn i umerkede varebilder.

– Dette er et angrep på vårt demokrati, sier ordfører i Portland, Ted Wheeler.

– Hold troppene dine i deres egne bygninger, eller få dem til å forlate vår by, sier han på en pressekonferanse, ifølge AP News.

Brown sier Trump ønsker en konfrontasjon for å trekke oppmerksomheten bort fra coronavirus-pandemien.

Byen har hatt 50 dager i strekk med protester, og president Donald Trump har tidligere sagt at han vil benytte nasjonalgarden for å roe ned demonstrasjonene.

SINNE: Forholdet mellom demonstrantene og føderale myndigheter er ampert i Portland. Foto: NATHAN HOWARD / X07252

– Jeg har anbefalt alle guvernører å kalle ut nasjonalgarden slik at de vil dominere gatene. Guvernørene må gjenopprette lov og orden. Dersom de nekter å gjøre det som er nødvendig for å beskytte sine innbyggere, vil jeg sende ut forsvaret i store numre og raskt løse problemet for dem, sa Trump i en tale i starten av juni.

– Føles som fascisme

Mark Pettibone, som har deltatt i demonstrasjonene, sier til New York Times at fire personer i kamuflasje hoppet ut av en umerket varebil, uten noen identifikasjon eller annet som fortalte demonstrantene hvem de var.

les også Atlanta rammet av ny tragedie – Secoriea Turner (8) skutt og drept på uavhengighetsdagen

– En av agentene sa «det er OK, det er OK», tok meg og kastet meg i varebilen, sier han videre.

Videre forklarer Pettibone at han følte han ble jaktet på uten grunn.

– Det føles som fascisme, legger han til.

Demonstranten sier agentene ikke ville oppgi hvilket departement de tilhørte, eller hvorfor han ble anholdt. Pettibone skal ha blitt holdt i to timer før agentene lot ham gå.

Saksøker føderale myndigheter

I en pressemelding skriver tolletaten at de mottok informasjon om at den mistenkte hadde angrepet føderale myndigheter eller gjort hærverk på en eiendom, og at de fraktet han til et tryggere område for utspørring.

Grunnen til at de ikke hadde navn på agentene er at mange har opplevd å få personlig informasjon spredt på Internett, skriver de videre pressemeldingen.

FREDFULLE DEMONSTRASJONER: Flere protester foregår i fredfulle former, også i Portland. Demonstrasjonene startet etter George Floyd ble drept av en politibetjent i Minneapolis. Foto: ANKUR DHOLAKIA / AFP

Agentene er utsendt av sikkerhetsdepartementet, etter at Trump ba føderale byråer om å sende ut ekstra personell for å beskytte statuer, monumenter og føderale eiendommer under protestene.

Oregons riksadvokat, Ellen Rosenblum, sier de vil opprette et søksmål mot sikkerhetsdepartementet, Marshals Service, en føderal politietat, tolletaten og FPS, som er en føderal politistyrke, skriver AP News. Hun mener de har brutt borgerrettighetene etter å ha innbrakt personer uten gyldig grunn.

Publisert: 18.07.20 kl. 09:10

Les også

Fra andre aviser