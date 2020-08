forrige









fullskjerm neste LØSLATT NATT TIL FREDAG: En kvinne klemmer en slektning som er blitt løslatt fra fengselet Okrestina i Minsk natt til fredag.

Hviterussisk journalist: – Soldater støtter demonstrantene

Demonstrasjonene i Hviterussland fortsetter. Samtidig har regimet natt til fredag begynt å løslate flere av de mange tusen som er pågrepet i protestene.

Det kunngjorde viseinnenriksminister Alexander Barsukov for pressen utenfor fengselet Okrestina i Minsk natt til fredag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi vil løslate alle innen klokken 06 fredag morgen, sier han.

Minst 6000 er blitt pågrepet i protestene som har herjet Hviterussland siden beskjeden om at Aleksander Lukasjenko vant presidentvalget for sjette gang.

Spesialstyrkene har tidligere bekreftet at de har brukt skytevåpen mot demonstrantene.

Bilder fra utsiden av fengselet Okrestina natt til fredag viser personer som spaserer ut gjennom portene. Noen gråter, noen jubler, og flere mottar klemmer fra venner og familie.

– Over 6000 demonstranter er fengslet, det fortelles om brutal behandling i skitne og overfylte fengsler. Trolig er det plassmangel som gjør at mange løslates etter hvert, sier Arve Hansen, som er ekspert på hviterussiske forhold med doktorgrad på demonstrasjoner i Moskva, Kiev og Minsk til VG torsdag kveld – før myndighetenes uttalelser om at de vil løslate alle demonstrantene.

fullskjerm neste FREDELIG: Egne kvinnegrupper er det siste innslaget i demonstrasjonene mot regimet i Hviterussland.

Marsjerte med blomster i hendene

Det var også på dagtid torsdag store demonstrasjoner i Minsk. Kvinner marsjerte i første rekke med blomster i hendene

– Store grupper kvinner som demonstrerer, gjør det vanskeligere for regimets styrker å banke løs på dem som deltar, sier Arve Hansen.

Den hviterussiske journalisten Maksim Hacek mener at kvinnegruppene kan forhindre soldatene å bruke de mest brutale midlene for å stoppe protestene.

Men han har også personlig opplevd at soldater fra spesialstyrkene har gått inn i flokken av demonstranter og sagt at de støtter deres krav.

– Derfor må vi fortsette demonstrasjonene og legge press på regimet for å få kravet om frie valg innfridd, sier Hacak til VG.

– Tålmodigheten er slutt

Maksim Hacak jobber for flere hviterussiske medier og har en fortid i Radio Free Europe. Han sier at flere av hans journalistkolleger er arrestert, og selv tar han alle forholdsregler for ikke å bli tatt av regimets spesialstyrker.

Han vet at regimet jakter på ham.

– En kollega ble arrestert hjemme hos seg selv, en annen ble dratt ut av bilen han satt i og ført bort. Jeg sover aldri hjemme og bytter helt tiden steder hvor jeg overnatter, sier den hviterussiske journalisten.

Han mener at det som nå skjer i Hviterussland, er historisk.

– Tålmodigheten med regimet og president Lukasjenko er slutt. Protestene sprer seg til stadig nye byer og landsbyer, sier Hacak.

Journalisten legger ikke skjul på at frykten for hva som skjer når regimets spesialstyrker går til angrep på demonstrantene, er stor.

To mennesker er døde etter å ha deltatt i protestene.

Raseriet større enn frykten

– Det er klart at folk er redde, men raseriet over valgjukset til president Lukasjenko er større enn frykten for regimets maktapparat, sier Hacak.

Urolighetene har pågått siden president Aleksandr Lukasjenko ble utropt til valgvinner, angivelig med 80 prosent av stemmene.

Mannen som er kalt «Europas siste diktator», sikret seg sin sjette periode. Han har hatt makten i 26 år.

BANKET OPP: Demonstrasjonene i Hviterussland fortsetter på femte dagen. Politiet har gått hardhendt til verks. Foto: Sergei Grits / AP

Opposisjonens presidentkandidat, Svetlana Tikhanovskaja, har søkt tilflukt i nabolandet Litauen.

– Vi har aldri opplevd protester i en slik størrelsesorden som de vi ser nå. Og de har spredd seg over hele landet, sier den hviterussiske journalisten.

Han forteller at det har vært protester mot Lukasjenko tidligere, også før han kom til makten i 1994, men dette er noe helt nytt.

– Før foregikk demonstrasjonene bare her i hovedstaden Minsk, men nå er det flere dusin byer og landsbyer hvor vanlige folk deltar, sier Hacak.

Han sier at også folk som har jobber for staten og regimet, har fått nok og har sagt opp jobbene sine. Fem tv-kjendiser har sagt opp jobbene sine og støtter opposisjonen, ifølge Maksim Hacak.

Politimann sa opp jobben

Hviterussland-ekspert Arve Hansen sier til VG at hans kilder hevder at flere av president Lukasjenkos soldater har brent uniformene sine og sagt at de nekter å slåss mot sitt eget folk. Videoer som viser dette er lagt ut på Facebook.

En av politifolkene som har sagt opp jobben sin, er den 36 år gamle kapteinen Jegor Jemeljanov.

– Jeg angrer ikke. Men jeg er for familien min, sier tobarnsfaren til den russiskspråklige utgaven av BBC.

– 17 års tjeneste som politimann er over. Min samvittighet er ren. Politiet er med folket, sier han.

Den øverste sjefen for det hviterussiske politiet, innenriksminister Juriv Karajev, kom torsdag med en ganske spesiell unnskyldning - etter at politistyrkene har gått frem med hard hånd mot demonstrantene dag etter dag:

– Jeg tar ansvar og beklager for de skader som tilfeldige personer har fått under protestene.

Torsdag florerte det av bilder på sosiale medier med folk som viste frem blåmerker de hadde etter å ha fått juling av politifolk.

Flere av Arve Hansens kilder melder at prominente mediefolk i statlige organer har trukket seg fra stillingene sine i protest mot regimets brutale metoder.

– Det er helt riktig. Folk som jobbet for regimet og drev president Lukasjenkos propaganda apparat, har sagt at de ikke lenger kan delta på regimets side. sier Hacak.

Han mener det er vanskelig å si hva som vil skje den nærmeste tiden.

– Hviterussere er ikke de samme som før valget. De kjemper for sin fremtid for selv å kunne bestemme hvem som skal styre oss, sier Maksim Hacak.

RÅDGIVER: Inna Sangadzieva i Helsingforskomiteen. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité Inna Sangadzieva sier det ikke er riktig at opposisjonssymbolet Svetlana Tikhanovskaja rømte til Litauen.

– Hun ble presset ut av Lukasjenko-regimet. Tikhanovskaja har varslet at hun vil komme med uttalelser om hva som skjedde på et senere tidspunkt, sier Sangadzieva.

Helsingforskomiteen mener at Europa og Norge bør legge seg på en hard sanksjonslinje overfor president Alexandr Lukasjenko og den hviterussiske regjeringen.

– Vi er av den oppfatning at valget i Hviterussland er ugyldig. Dokumentasjon tyder på at opposisjonen og Tikhanovskaja vant valget, og vestlige land bør stille seg bak kravet om et nyvalg som er fritt og uavhengig. Det gir mulighet for en dialog med regimet som munner ut i kravet om Lukasjenkos avgang, sier Inna Sangadzieva.

Publisert: 14.08.20 kl. 03:49

