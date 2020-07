NYE TILTAK: Lokale myndigheter i Catalonia innfører nye tiltak etter at de har sett en økning i smittetilfeller. Foto: Alejandro Garcia / EFE

Innfører nye corona-tiltak i Barcelona: Oppfordrer alle til å holde seg inne

Lokale myndigheter i Barcelona har sett en økning av registrerte smittetilfeller de siste dagene, og innfører nå nye corona-tiltak for å unngå en nedstengning av byen.

For mindre enn 10 minutter siden

Lokale myndigheter i Catalonia innfører nye tiltak i den spanske byen Barcelona, melder nyhetsbyrået Reuters.

Nå bes innbyggere i Barcelona om å ikke samles i grupper på mer enn ti personer, og de oppfordres til å holde seg innendørs så mye som mulig.

Kulturelle og sportslige arrangementer vil også begrenses.

Myndighetene begrunner tiltakene med at de skal unngå en nedstengning av byen, da den spanske byen har sett en økning av registrerte smittetilfeller i det siste.

Denne videoen fra mars viser innsiden av sykehus i landet hovedstad, hvor pasienter venter på corona-behandling:

les også Trosset reiseråd – dro til Spania: – Det føles tryggere her

Barcelona er en av Spanias mest populære byer for turister.

21. juni åpnet landet grensene, etter de i tre måneder hadde hatt en av Europas strengeste coronarestriksjoner.

Landet er et av de hardest rammede i Europa med over 250.000 registrerte smittetilfeller, og over 8.000 registrerte døde.

Unntakstilstand ble vedtatt i landet 14. mars. I flere uker kunne ikke folk gå ut for en spasertur eller joggetur. Barn fikk heller ikke lov til å forlate hjemmene sine under noen omstendigheter.

Restriksjoner er fortsatt på plass i landet, men det er litt forskjell fra provins til provins.

les også Oppblomstring av coronaviruset: Ny nedstengning i flere land

Usikker på hvilke corona hensyn du bør ta når du reiser? Ta en titt på denne:

Publisert: 17.07.20 kl. 13:31

Mer om Coronaviruset Barcelona

Fra andre aviser