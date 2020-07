I dag holdes den første muslimske bønnen i Hagia Sofia på 89 år

Erdogan var blant de mange som møtte opp for den første muslimske bønnen i Hagia Sofia i Istanbul, etter at tyrkiske myndigheter opphevet landemerkets status som museum og gjorde det om til moské.

10. juli kunngjorde Tyrkias øverste domstol annulleringen av vedtaket fra 1931 som gjorde Hagia Sofia, også kjent som Aya Sofia, i Istanbul til et museum. Hagia Sofia ble bygget på 500-tallet og har tidligere både vært kirke og moské.

– Som alle våre moskeer vil dørene til Hagia Sofia være vidåpne for lokale og utlendinger, muslimer og ikke-muslimer, sa president Recep Tayyip Erdogan da.

Fredag holdes den første muslimske bønnen etter at bygningen ble omgjort.

– Muslimene er spente, alle vil være med på åpningen, sa Istanbuls guvernør Ali Yerlikaya i en TV-tale torsdag.

Skaper splid

Han oppfordret de som skal besøke moskeen til å ta med ansiktsmasker, et bønneteppe, tålmodighet og forståelse. Fredagsbønnen vil være åpen for rundt 1000 mennesker. Erdogan var blant de første som gikk inn i moskeen.

Ifølge BBC ble de kristne relikviene dekket til av hvite stoffer eller blendet av lys. I forkant av at bønnen åpnet, hadde en stor folkemengde samlet seg utenfor moskeen.

Omgjørelsen til moské skaper splittelse mellom sekulære, kristne og islamske grupper i Tyrkia.

SYMBOLSK: President Recep Tayyip Erdogan og hans kone Emine står foran moskeen og den nye plaketten som tilkjennegir Hagia Sofia som en moské torsdag. Foto: MURAT CETINMUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI

– I dyp smerte

Nabolandet Hellas er blant dem som har protestert høylytt mot omgjørelsen. Den gresk-ortodokse kirken er landets offisielle religion, og greske myndigheter reagerer sterkt på avgjørelsen. Det er en åpen provokasjon mot hele den siviliserte verden, sier Hellas' kulturminister Lina Mendoni i en uttalelse.

– Nasjonalismen til Erdogan tar landet hans tilbake seks århundrer, sier Mendoni.

Pave Frans har også uttalt at han er i dyp smerte etter avgjørelsen.

– Og sjøen tar meg litt lenger bort med mine tanker: Til Istanbul. Jeg tenker på Sancta Sophia, og jeg blir i dyp smerte, sa paven i en tale fra vinduet sitt ved Petersplassen søndag.

USA har uttrykt skuffelse over beslutningen, mens det russiske utenriksdepartementet har sagt at de beklager avgjørelsen. Det skjedde rett etterpå at viseutenriksminister Sergej Versjinin betegnet det som et «tyrkisk internt anliggende».

Moskeen vil være åpen for turister utenfor bønnetid.

ISTANBUL: Hagia Sofia ligger i det historiske distriktet Sultanahmet. Dette bildet ble tatt i april. Foto: STR / AP

Publisert: 24.07.20 kl. 11:12

