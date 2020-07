SKADE: William Algsten (16) brakk benet og knuste kneet etter sammenstøt med politiet. Foto: Privat

Ungdom forteller om politijakter i Sverige: – Helt sjokkerende

William (16) kjørte moped, men brakk benet og knuste kneskålen etter at politiet fulgte etter ham. – Vi er veldig takknemlige for at han lever, sier faren.

For tre uker siden skrev VG om norske Alexander Storåker (16), som døde etter en politijakt i Lerum utenfor Göteborg.

Alexander og kompisen, som satt bakpå, endte med å krasje. Kompisen overlevde, mens Alexander omkom 12. mai. Akkurat hvordan det skjedde, er foreløpig uklart, og hendelsen granskes.







16 år gamle William Algsten forteller om en lignende hendelse:

– Kjørte inn i meg

– Jeg var kjemperedd da politiet jaget meg, sier William Algsten til VG.

16-åringen bor i Kungshamn, like ved det populære turistmålet Smögen ved Sveriges vestkyst. 19. juni var William ute og kjørte moped da han og kompisen bakpå så to politimotorsykler bak seg, forteller han.

– Først presset de oss inn i veikanten ved å kjøre inn i mopeden. Så kjørte jeg inn i en busk og videre inn i et boligområde. Politiet fulgte etter, og kjørte inn i meg igjen. Til slutt kjørte de opp foran meg, så jeg krasjet inn i dem på en full parkeringsplass utenfor en matbutikk, sier William.

Det endte med et brukket ben og knust kneskål.

På spørsmål om hvorfor han ikke stoppet for politiet, sier William at han fikk panikk og ikke visste hva han skulle gjøre, han ville bare vekk.

Se bildene i bildegalleriet av noen av skadene etter sammenstøt med politiet.

forrige







fullskjerm neste MERKER: Politimotorsykkelen hadde tydelige merker etter sammenstøt.

– Politiet stilte meg opp mot veggen, men jeg klarte ikke stå oppreist, så jeg falt sammen. Politiet var veldig sinte, sier han.

Familien mistenker at politiet skulle sjekke om mopeden var trimmet, noe politiet bekrefter at de ofte gjør.

Denne uken får William beskjed om kneet må gjennom en operasjon eller ikke. I tillegg til skadene på benet forteller han om en pedal som ble kjørt av i jakten, og opprevne sko og klær etter sammenstøtene.

– Vi er veldig takknemlige for at han lever. Det kunne fort ha gått slik det gjorde med Alexander, sier far Jan Algsten.

Familien har denne uken anmeldt saken. Moren, Linda Algsten, forteller at hun pratet med Alexanders mor senest mandag om at de ikke vil at flere skal bli skadet i slike hendelser.

– Mange er redde, og det er vanskelig for ungdommene å stå opp mot politiet. Man vet ikke hvor man skal vende seg. Det er viktig at politiet bygger en god relasjon til ungdommene, sier hun.

SKADET: William Algsten forteller at han var veldig redd da politiet jaget han på moped. Det endte med brukket ben og knust kneskål. Foto: Privat

Etterforskningsleder i Lysekil Jonas Passbo kan ikke uttale seg om det som skjedde med William og kompisen.

– Ettersom det er en pågående etterforskning, kan jeg ikke uttale meg noe ytterligere om saken, sier Passbo.

– Helt sjokkerende

William og Alexander var begge medlem av Facebook-gruppen «Twostrokerider Mopedforum», hvor nærmere 31.000 medlemmer diskuterer og utveksler erfaringer med moped i Sverige.

I Facebook-gruppen, som VG har fått tilgang til, forteller flere ungdom om lignende opplevelser som guttenes, hvor det hevdes at flere skal ha blitt kjørt på av politiet.

– Jeg blir helt forskrekket av dette. Det er helt sjokkerende å høre om, sier trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv og legger til:

– Men det er ikke første gang politiet kjører etter barn på moped, så det er interessant men ikke rart at ungdom skriver om dette på forum.

– Det er veldig bra at ungdom nå snakker om dette. Det finnes sikkert unge som er redde, og jeg synes politiet burde oppmuntre dem til å fortelle om erfaringene. Jeg tror kunnskapen om dette er dårlig i Sverige. Det er viktig at det blir undersøkt, og at unge har tillit til politiet, sier Lundälv til VG.

Han sier det er svært bekymringsfullt om det skulle vise seg å være en systematikk i politiets jakt på mopedførere.

– Ikke bare er det forskrekkelig, men det strider mot arbeidet med nullvisjonen om dødsfall og skader i trafikken.

Lundälv skriver i sin rapport «Vilda biljakter, viljor och skador» fra 2016 at stadig flere barn og unge er involvert i biljakter i veitrafikken i landet.

I 2015 ble totalt 22 barn jaget av politiet i trafikken i Sverige, noe som er en tredobling sammenlignet med antallet i 2013.

– Statistikken bygger på medienes rapportering. Jeg tror ikke politiet har fortalt om alle hendelser, så det er nok ikke alle biljakter som er med i denne rapporten, sier trafikkulykkeforskeren.

Ulovlig trimmede mopeder

Etterforskningsleder Jonas Passbo sier at politiet tar løpende vurderinger under jakten på kjøretøy, som innebærer sikkerhetsaspekter for miljøet rundt, personen som blir forfulgt og politiet selv.

– At en sjåfør med en eventuelt passasjer bakpå en moped eller motorsykkel er spesielt utsatt, er noe som er en del av vurderingen i en slik forfølgelse, sier han.

På spørsmål om hvorfor politiet ofte jakter ungdom på moped, peker Passbo på ulovlig trimming av mopeder.

– De er en risiko- og forstyrrelsesfaktor for annen trafikk og allmennheten i området der disse mopedene kjører. Risikoen er også der for sjåfører og passasjerer av den ulovlige mopeden, sier etterforskningslederen.

Trimmede mopeder brukes ikke bare av vanlig ungdom, men blir hyppig brukt i alvorlig og organisert kriminalitet, ifølge Passbo.

– Det er en del av politiets plikt å kontrollere disse mopedene og sikre at de blir kjørt på en lovlig måte.

Han understreker at saker der personer blir skadet som følge av at politiet forfølger noen, alltid blir gransket.

– Skader på en person på grunn av en forfølgelse, både på den som blir forfulgt og de som forfølger, er alvorlig, og håndteres på en spesiell måte av Särskilda utredninger (SU). De er uavhengige og påvirkes ikke av annet politi.

VG har vært i kontakt med politiet i Göteborg, som opplyser om at etterforskningen av Alexanders Storåkers dødsfall fortsatt pågår.

– Vi venter på påtalemyndighetens svar videre i saken. Jeg kan ikke kommentere noe utover det, sier enhetssjef på utredning i Göteborg Ulf Mørkås.

