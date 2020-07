EKSPERT: Anthony Fauci er en av USAs ledende smitteverneksperter. Foto: Leah Millis / X90205

Fauci angriper Trump-allierte: – Det slår bare tilbake på dem

Dr. Anthony Fauci tar for første gang til motmæle mot angrepene mot ham fra kretsen rundt USAs president Donald Trump.

– Jeg forstår ikke i min villeste drømmer hvorfor de ønsket å gjøre det, sier Anthony Fauci i et intervju med The Atlantic.

I helgen fikk flere mediehus tilsendt et dokument fra Trump-administrasjonen som angrep Fauci.

Dokumentet inneholdt en lang liste med uttalelser fra Fauci om corona-pandemien. Listen skulle vise at Fauci hadde motsagt seg selv og tatt feil om ting i arbeidet mot coronaviruset.

Fauci er landets ledende smittevernekspert og sentral i arbeidet mot pandemien i USA.

– Jeg tror de nå forstår at det ikke var en klok ting å gjøre. Det slår bare tilbake på dem, sier han.

Han kaller angrepet «bisart». I et eksempel fra et NBC-intervju i februar var bare deler av uttalelsen til Fauci tatt med på listen, slik at det så ut som han underspilte hvor farlig coronaviruset kunne være.

Ingen unnskyldning

På tirsdag skrev Donald Trumps handelsrådgiver Peter Navarro et krast innlegg mot Fauci i USA Today. Tittelen var «Anthony Fauci tok feil om alt jeg har vært i kontakt med ham om».

Onsdag prøvde Det hvite hus å distansere seg fra innlegget.

Fauci hadde da allerede tatt opp den siste tids angrep mot ham i et møte med Mark Meadows, Trumps stabssjef. Det skjedde på mandag.

PÅ KRIGSSTIEN: Trumps handelsrådgiver Peter Navarro. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg sa at det ikke var en spesielt god ting å gjøre. Til syvende og sist skader det presidenten. Når hans ansatte sender ut slike ting, og de møter motstand fra hele det vitenskapelige miljøet og pressemiljøene, da skader det presidenten. Og jeg vil egentlig ikke skade presidenten. Men det er det som skjer, sier Fauci.

– Jeg sa til ham at det var en stor feil. Det hjelper oss ikke i det hele tatt i hva vi prøver å gjøre, sier han.

Ifølge Fauci kom det ingen unnskyldning fra Meadows.

– Det var ingen unnskyldning. Han sa at han ikke visste noe om det, sier han.

KONFRONTERT: Stabssjef Mark Meadows ville ikke beklage angrepene på Fauci. Foto: Thomas Nilsson / VG

For dårlig

I det ferske intervjuet forklarer Fauci at forholdet hans til Trump har endret seg.

Han sier at han snakker mindre med Trump enn før, men sier at han ikke vet årsaken. Han rapporterer for det meste til USAs visepresident Mike Pence.

I USA er ansvaret for smittevern fordelt mellom de femti delstatene og den føderale staten. Tallenes tale er ikke god for USA.

– Når du ser på tallene, er det klart at vi må gjøre det bedre, sier Fauci om USAs håndtering av covid-19.

– Jeg skal ikke peke på noen stater. Det hjelper oss ikke. Men enkelte stater hoppet over noen sjekkpunkter for tidlig, sier han.

PRESIDENT: Donald Trump med munnbind. Foto: TASOS KATOPODIS / X07057

Må slå tilbake

Fauci sier at USA nå må takle et nytt tilbakeslag i kampen mot coronaviruset.

Han viser til at det er mellom 40.000 og 60.000 nye smittetilfeller i USA hver dag. Han håper at delstatene tar et større ansvar.

– Hvis statene som nå har trøbbel tar en pause og sier «Ok, vi skal gjøre det skikkelig: alle bruker masker, barene stenger, ingen folkemønstringer, hold avstand, beskytt de sårbare» – hvis vi gjør det et par uker på rad, da garanterer jeg at de smittetallene vil reduseres, sier Fauci.

Publisert: 15.07.20 kl. 22:24

