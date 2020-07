PÅBUDT: Fra lørdag blir munnbind påbudt flere steder i Belgia. Det er et av flere tiltak for å hindre videre smittespredning i landet. Foto: Aris Oikonomou / EPA

Belgisk epidemiolog til VG: – Vi er i den andre bølgen av viruset

Belgia hadde lenge coronautbruddet under kontroll, men de siste to ukene har smitten økt betraktelig. En ny nedstenging av landet kan bli sannsynlig, sier epidemiolog i det belgiske folkehelseinstituttet.

Belgia har de siste ukene hatt en kraftig økning i antall nye smittetilffer. Fredag er landet over Folkehelseinstituttets (FHI) krav til reiser uten karantene, med 20,6 nye smittetilfellerper 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Den fjerde og siste fasen av gjenåpningen av Belgia er blitt utsatt – og landet har på nytt vært nødt til å innføre tiltak.

Smitten har i to uker på rad økt med omkring 90 prosent mot uken før.

– Vi er i den andre bølgen av viruset nå, sier epidemiolog Brecht Devleesschauwer ved det belgiske folkehelseinstituttet til VG.

Han advarer om økt smitte og flere nye sykehusinnleggelser de neste ukene.

– Kan det bli aktuelt med en ny lockdown i Belgia?

– Det kommer an på hva regjeringen velger å gjøre de neste dagene. Hvis smittetallene fortsetter å øke, er det ikke usannsynlig, sier Devleesschauwer.

Slik var smitten i de belgiske regionene i uke 28 og 29:

Det belgiske folkehelseinstuttet Sciensano gikk torsdag ut og advarte mot en «dramatisk økning i nye smittetilfeller».

Det såkalte R-tallet - som vil si hvor mange personer én person smitter videre - i Belgia har steget til 1,5. I regionen Antwerpen er tallet på 2.

For å holde epidemien under kontroll må R-tallet være under 1.

Ifølge Belgias statsminister Sophie Wilmès er smitteøkningen størst blant unge voksne, i aldersgruppen 20 til 30 år. Alle regioner opplever nå en smitteøkning.

EPIDEMIOLOG: Brecht Devleesschauwer ved det belgiske folkehelseinstituttet Foto: Privat

Lettet i kontaktreduserende tiltak

– En viktig dato i denne historien er 1. juli. Da opphevde sikkerhetsrådet flere viktige kontaktreduserende tiltak, sier Brecht Devleesschauwer.

En husstand kunne tidligere kun møte ti andre personer – og det måtte være de samme personene. Fra og med 1. juli ble dette endret, og belgerne kunne igjen møte 15 andre personer – som kunne skiftes ut hver uke.

Samtidig ble antall personer som kunne samles innendørs hevet til 200 og utendørs til 400.

– Vi så en stigning i nye smittetilfeller allerede 2. juli. Men antallet holdt seg stabilt frem til 13. jui – da fikk vi en kraftig stigning, sier Devleesschauwer.

I grafikken under kan du se smitteutviklingen i de belgiske regionene de siste fire ukene:

I forrige uke hadde Belgia en økning i antall nye smittetilfeller på over 90 prosent mot uken før. Når landet vil få en ny topp i antall smittede er avhengig av tiltakene som blir iverksatt.

Devleesschauwer understreker at det først og fremst dreier seg om innenlandssmitte – selv om økt importsmitte ikke bidrar positivt til situasjonen.

Ønsker strengere tiltak

En utvalgt ekspertgruppe har gitt råd om tiltak og lettelser i tiltak til regjeringens nasjonale sikkerhetsråd, som iverksetter tiltak.

STATSMINISTER: På en pressekonferanse torsdag presenterte Belgias statsminister Sophie Wilmès nye tiltak etter den store smitteøkningen i landet. Foto: Dirk Waem / Belga Pool

Devleesschauwer forteller at ekspertgruppen generelt under pandemien har anbefalt strengere tiltak og tregere lettelser enn det sikkerhetsrådet har innført.

Torsdag innførte sikkerhetsrådet flere nye tiltak:

Munnbind er påbudt på markeder, travle handlegater, tivoli, restauranter, kafeer og hoteller, og landets ordførere kan selv innføre generelle påbud,

nattåpne butikker må stenge klokken 22, for å hindre kjøp av alkohol til fester etter utelivet stenger,

alle som drar på restaurant, kino etc. må oppgi kontaktinformasjon

lokale nedstenginger kan bli anbefalt og iverksatt,

alle som returnerer fra utlandet må fylle ut et skjema 48 timer før hjemreise om hvor de reiste med hvem.

Ekspertgruppen har kritisert regjeringen for ikke å innføre mer kontaktbegrensende tiltak og gå tilbake til det tidligere rådet om at hver husstand skal begrense kontakten til ti andre personer.

– Viruset trenger fysisk kontakt for å smitte, sier epidemiolog Brecht Devleesschauwer.

Publisert: 24.07.20 kl. 13:00

