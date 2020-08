KRATER: Et krater er alt som står igjen av havnelageret der eksplosjonen ble utløst. Foto: AFP

Eksplosjonen i Beirut: – Verre enn borgerkrigen

Beirut har opplevd stadig nye sykluser med død og destruksjon. Den enorme eksplosjonen i havnen har på nytt brakt Libanon til kanten av stupet. Tre libanesiske eksperter tegner et bekmørkt bilde.

De har et ordtak i Libanon om sin elskede hovedstad: «sbe marrat doummirat, wa sabe marrat oummirat». Beirut er byen som er «ødelagt syv ganger, og gjenreist syv ganger».

I dag dras ordtaket frem på nytt av innbyggerne i den over 5000 år gamle byen. Beirut må nok en gang gjenreises etter eksplosjonen i havnen, der minst 200 mistet livet, over 6000 ble såret og 300.000 mistet sine hjem.

Symbolet på Beirut, fugl Føniks som stiger fra asken, er knyttet til ordtaket. Myten om byen som aldri kan knekkes er blitt gjenstand for debatt i Libanon den siste uken.

– Når man snakker om «Beiruts ødeleggelse syv ganger» så viser man til at vi har sett flere katastrofer enn de fleste steder i verden. Ordtaket knyttes til håpet om gjenreising, men er en uheldig forenkling, sier historiker Makram Rabah, ved det amerikanske universitet i Beirut på telefon til VG.

– Men husk: Det er én ting å være motstandsdyktig og noe annet å lukke øynene mens korrupte politikere plyndrer og raserer landet, fortsetter han.

KRIGSMINNER: Hæren er i gatene, men det brenner i ruinene etter opptøyer de siste dagene. Eksplosjonen i forrige uke har brakt tilbake scener som minner om borgerkrigens dager. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Historisk kime til konflikt

Beirut hadde sin første storhetstid under Det fønikiske riket flere århundrer før Kristi fødsel. Det historiske bakteppet for det dramatiske ordtaket om byen går tilbake til antikken, da grekere og romere i tur og orden erobret og ødela byen. I år 551 ble Beirut jevnet med jorden av et jordskjelv, før den ble erobret av araberne et halvt århundre senere.

Tre ganger ble Beirut herjet under korstogene, fulgt av 400 år under de tyrkiske sultanenes stormfulle herredømme. Etter første verdenskrig ble Libanon styrt som et mandat av Frankrike frem til 1941.

Kolonistyret etterlot kimen til konflikten som førte til Beiruts verste ødeleggelser i moderne tid: Den intrikate delingen av makt mellom landets ulike religiøse grupper (se faktaboks).

SLIK ER MAKTEN FORDELT * Det politiske systemet i Libanon bygger på en maktfordeling mellom landets ulike religiøse grupper. * Libanons president skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og lederen for nasjonalforsamlingen skal være sjiamuslim. * Systemet gjenspeiler styrkeforholdet mellom de forskjellige gruppene ved selvstendigheten i 1943, og er basert på folketellingen fra 1932. Kilde: NTB Vis mer

OPPTØYER: Det siste året har en rekke voldsomme opptøyer preget Beirut. I etterkant av eksplosjonen har demonstranter igjen tatt til gatene i konfrontasjon med opprørspoliti. Foto: AFP

– En apokalyptisk hendelse

Skillelinjene mellom kristne, sjiamuslimer og sunnimuslimer dannet grunnlag for den blodige borgerkrigen som brøt ut i 1975. Med innblanding fra globale supermakter og invasjoner fra nabolandene Israel og Syria, brukte libanesiske militser 15 år på å ødelegge staten. 150.000 mennesker mistet livet.

– Den moderne libanesiske statens største utfordring har vært borgerkrigen og ødeleggelsen den skapte, forklarer historiker Rabah.

Men da VG ber ham sette den voldsomme eksplosjonen i forrige uke inn i historisk kontekst, er ikke Rabah i tvil:

– Jeg opplevde borgerkrigen som barn, og har levd gjennom en rekke angrep fra Israel mot Libanon. Men eksplosjonen var en apokalyptisk hendelse. Ødeleggelsen, blodbadet og traumet som libaneserne følte er uten like i vår historie. Borgerkrigen strakk ut over femten år og var ikke like intens som denne eksplosjonen.

LIBANON – KRIG OG KONFLIKT * Libanon er ett av de minste landene i Midtøsten. Det grenser mot Syria og Israel og har kystlinje mot Middelhavet. * Det bor 4,1 millioner mennesker i landet, hvorav 37 prosent er kristne og 63 prosent er muslimer. Det finnes omtrent like mange sjiamuslimer som sunnimuslimer. 400.000 er palestinske flyktninger. * Libanon var en del av det osmanske riket i nesten 400 år. Da riket brøt sammen etter første verdenskrig, fikk Frankrike mandat til å styre området. Først i 1943 ble Libanon en uavhengig stat. * I 1975 brøt det ut borgerkrig mellom muslimer, venstreorienterte kristne og palestinske grupper på den ene siden og høyreorienterte kristne militsgrupper på den andre. 150.000 mennesker ble drept og både israelske og syriske styrker rykket inn i landet. Krigen tok slutt i 1990. * Israel trakk seg ut fra en buffersone i sør i 2000, mens de syriske styrkene forlot landet først i 2005. * En ny krig brøt ut sommeren 2006, denne gangen mellom Israel og den sjiamuslimske Hizbollah-militsen. Krigen varte i over en måned, og 1.200 libanesere samt 160 israelere ble drept. Kilde: NTB Vis mer

Rollen til Hizbollah

Rabah godtar ikke forklaringen som ofte gis på den libanesiske statens gjentatte kollaps, nemlig at det skyldes innblanding fra utenlandske makter.

– Vi har mange eksempler på utenlandsk intervensjon, men vi libanesere gjorde det enkelt for disse maktene å blande seg. Å legge alle Libanons problemer på eksterne faktorer er bare et forsøk på å skjule landets hovedproblem, nemlig korrupsjon.

Rabah mener at regjeringen har en «uhellig allianse» med den iranskstøttede Hizbollah-militsen: Regjeringen bruker Hizbollah som unnskyldning når reformer mislykkes, mens Hizbollah lar korrupsjonen fortsette mot å kjøpe seg politisk legitimitet.

– Hizbollahs dominans har medført at staten er blitt så uthult at enkle oppgaver som å påse sikkerheten ved havnen har sviktet. Det førte til eksplosjonen.

SLÅR TILBAKE: En demonstrant bruker en tennisracket til å slå tilbake en av politiets tåregasspatroner. Foto: JOSEPH EID / AFP

Økonomisk kollaps

De siste årene har Libanon gått gjennom en politisk og økonomisk krise, som førte til en bølge av voldsomme protester i fjor høst. Rabah mener at kollapsen er skapt av en total mangel på statlig styring.

– Demonstrasjonene startet fordi folket i Libanon har fått nok av et korrupt system av «klientelisme», med røtter hundre år tilbake i tid. Nå er det nok, og hele det politiske systemet står for fall, forklarer han.

VG har også snakket redaktør Yasser Akkaoui i det som anses som Libanons eneste politisk uavhengige publikasjon, anerkjente Executive Magazine. Han mener tiden da man forklarte Libanons skillelinjer ut fra religiøs tilhørighet er forbi.

– Rundt en fjerdedel av folket er «klienter» av ulike politiske fraksjoner, og lar seg lett styre. Rundt femten prosent er politiske aktivister som vil endre samfunnet. Den siste gruppen er den stille majoriteten. For dem er sekteriske skillelinjer noe som tilhører fortiden, forklarer redaktøren.

Farlig misnøye

Majoriteten av libaneserne ønsker endring, men vil ikke delta i voldelige opptøyer, mener Akkaoui. Men også i denne gruppen har misnøyen nådd kokepunktet.

– Det er ikke nok at regjeringen går av. Det kreves et oppgjør. Krigsherrene som herjet landet under borgerkrigen styrer fortsatt gjennom sine dynastier. De siste femten årene har den styrende klassen sluppet Hizbollah inn i politikken, og sammen har de ødelagt staten.

Han mener også at eksplosjonen i havnen har forårsaket like voldsomme ødeleggelser som under borgerkrigen.

– Alle vet at Hizbollah hadde kontrollen på havnen. De står i ledtog med politikerne som tillot at et eksplosivt stoff ble oppbevart i seks lange år. Skurker, krigsherrer og Hizbollah har styrt landet uten å bry seg om vanlige folks liv. Den kriminelle uaktsomheten som førte til eksplosjonen er det grelleste eksempelet.

Han har en dyster advarsel for hva som kan skje dersom ingen stilles til ansvar:

– Den stille majoriteten har fått nok, og er klare til å delta i opptøyer sammen med aktivistene. Men husk at alle fraksjonene i Libanon fortsatt er væpnet til tennene og kan angripe demonstrantene, påpeker Akkaoui.

TRE STEMMER: Historiker Makram Rabah, Hizbollah-analytiker Sheikh Sadek Nabolsi og redaktør Yasser Akkaoui er uenige om det meste, men enige om én ting: Libanon står overfor en farlig tid. Foto: Privat

Hizbollah til VG: Tid for samhold

Konfliktene i dagens Libanon kan på mange måter forenkles til følgende: De som mener Hizbollah-militsen har skylden for at landet står på kanten av stupet, og de som mener Hizbollah er eneste redning.

VG har snakket med statsviteren Sheikh Sadek Nabolsi, som er en politisk analytiker tilknyttet Hizbollahs politiske ving. Han er enig med de to andre ekspertene om alvoret i situasjonen, men uenig i årsakene.

– Libanon står overfor en katastrofe på et nivå som ikke kan sammenlignes med noe tidligere, men som krever en patriotisk, solidarisk og ansvarlig respons. Det libanesiske folket ser frem til at de skyldige blir straffet, sier Nabolsi til VG.

Han vil ikke svare på spørsmål om hvem han mener hadde ansvaret for at sikkerheten ved havnen sviktet.

– Det spørsmålet bør du rette til de juridiske myndighetene etter at en etterforskning er gjennomført. Libanons fiender har alltid forsøkt å spre uroligheter og skape sekterisk strid. Kun gjennom samhold kan Libanons utfordringer overstiges, sier han.

– Libanon er som fugl Føniks og kan stige fra asken. Vi har opplevd grusomme hendelser i fortiden, men har styrken og viljen til å stå imot, avslutter Hizbollah-talsmannen.

MEKTIGE HIZBOLLAH * Sjiamuslimsk bevegelse dannet i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon. Støttet av Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen. * Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon, er representert i nasjonalforsamlingen og har inngått i flere regjeringer. * Står på USAs terrorliste. Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah står også på EUs terrorliste. * Nektet å rette seg etter en FN-resolusjon som krever avvæpning av alle væpnede grupper i Libanon. * Har engasjert seg i borgerkrigen i Syria på Assad-regimets side. Kilde: NTB Vis mer

Publisert: 11.08.20 kl. 21:55

