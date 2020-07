ARRESTERT: En mann er lagt i håndjern etter at spesialsoldater stormet bussen. Foto: Arsen Avakov/Twitter

Spesialsoldater stormet bussen i Ukraina - gisseltager pågrepet

Ukrainske spesialsoldater stormet tirsdag kveld bussen der en mann har holdt gisler i et halvt døgn. Gisseltageren er pågrepet, ifølge den ukrainske innenriksministeren.

Oppdatert nå nettopp

Nyhetsbyrået Unian meldte at det hørtes et smell da soldatene stormet bussen, og de viste et uskarpt bilde som skal vise at gisseltakeren pågripes.

Den ukrainske innenriksministeren Arsen Avakov la selv ut et bilde på Twitter der mannen ligger på bakken, påsatt håndjern, og med spesialsoldater rundt seg. Avakov melder at «alle er hele»:

Alle gislene forlot bussen til fots, viser en video som Avakov har lagt ut. Noe tidligere tirsdag kveld valgte mannen å slippe fri tre personer.

Videobilder, vist blant annet på Komsomolskaja Pravda, tyder på at det var seks-syv gisler på slutten. Avisen meldte kl. 20.43 norsk tid at stormingen av bussen hadde startet. Et par minutter senere var alt over.

«MAKSIM DEN DÅRLIGE»: Ukrainske myndigheter har identifisert gisseltageren som 44 år gamle Maksim Krivosh, men selv skal han bruke kallenavnet Maksim Plokhoy, eller «Maksim den dårlige» på norsk. Foto: Ukrainian Police Press Office

Innenriksministere opplyser til Unian at en medskyldig av Krivosh er pågrepet i byen Kharkov. Hos ham beslagla politiet også våpen og eksplosiver.

Ifølge lokale medier har mannen truet med å sprenge en bombe på et sted med mye folk, dersom ikke myndighetspersoner fulgte kravene hans.

Gisseldramaet har skjedd på en buss i byen Lutsk nordvest i Ukraina. Ifølges Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, tok gjerningsmannen kontroll over bussen klokken 9.25 lokal tid.

Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU opplyste om at omtrent ti personer var tatt som gisler på bussen. Det er foreløpig ikke klart om noen har kommet til skade.

Torsdag kveld, rundt klokken 19:45, meldte viseinnenriksminister Anton Gerasjtsjenko at tre gisler var løslatt.

– En eldre dame, en ungdom og en ung gravid kvinne er løslatt, skrev han på sin Facebook-side.

forrige





fullskjerm neste LØSLOT TRE: Tre av gislene forlater bussen.

Litt tidligere snakket terroristen med TV-kanalen NTA, gjengitt av nyhetsbyrået Unian. Han sa at gislene var i dårlig forfatning og at en av dem var skadet.

Politiet har sagt at mannen har hatt eksplosiver og våpen. De sier at han har skutt mot dem minst to ganger og kastet en granat som ikke eksploderte.

En kjenning av politiet

Politiet har identifisert ham som Maksim Krivosh (44), skrev viseinnenriksminister Anton Gerasjtsjenko på Facebook.

Krivosh er født i Russland, men har ukrainsk statsborgerskap. Han er dømt to ganger og har tilbrakt rundt ti år i fengsel.

44-åringen skal selv ha ringt politiet rundt klokken 9:25 om morgenen, etter å ha kapret bussen, og introdusert seg selv med pseudonymet «Maksim den dårlige», skriver Gerasjtsjenko.

Krivosh er tidligere dømt for anskaffelse, produksjon og salg av skytevåpen, ammunisjon og eksplosiver, samt økonomisk bedrageri, bekreftet samme Gerasjtsjenko.

Ifølge Volyn News og en rekke andre ukrainske media skal Krivosh ha skrevet en selvbiografisk bok med navnet «Kriminellens filosofi» mens han satt i fengsel, som skal inneholde fakta fra hans liv. I boken fremkommer det at han skal ha sonet sin første fengselsstraff på åtte år som 18-åring, for å ha opprettet og ledet en kriminell gjeng. Krivosh ble løslatt etter seks år da han var 24 år gammel.

Avisen skriver også at Krivosh skal ha blitt tvangsbehandlet i psykiatrien tidligere. Dette har senere blitt benektet av innenriksministeren.

les også Iran: Feiljustert radar årsaken til flystyrt

På en Twitter-konto, som tilhører gisseltakeren, truet han med at bombene ville eksplodere om ikke myndighetene fulgte kravene hans. Han oppga at en av bombene befant seg på et sted med mye mennesker.

Ukrainsk politi sier at de ikke ser noen sammenheng mellom gisselaksjonen og funnet av to improviserte bomber nær metrostasjonen Minsk i hovedstaden Kiev.

Skulle legge ut videomeldinger

Kravene som ble fremsatt på Twitter, var at representanter for landets høyeste myndigheter og rettsvesenet skulle legge ut videomeldinger på sosiale nettverk og på YouTube der de sier at de – etter loven – er terrorister.

Ukrainas president oppfylte tirsdag kveld terroristens krav om at Zelenskyi skulle be alle om å se filmen Earthlings på sin Facebook-profil.

OPPFYLT KRAV: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj la ut denne videoen på sin Facebook-side tirsdag kveld. Foto: Volodymyr Zelenskyj/Facebook

Rett etterpå var gisselaksjonen over.

– Forhandlinger er i gang, men han tar ikke kontakt. Skudd blir stadig hørt. Spesialstyrkene har ankommet. Vi prøver å overbevise ham om å overgi seg, sa Jurij Krosjko, som er sjef for politiet i området, til Persjij tidligere.

Tirsdag kveld opplyste viseinnenriksministeren på sin Facebook-side at de hadde oppnådd første resultater av forhandlingene: Krivosh lot politiet overlevere vann til gislene.

les også Beordret stans i Ukraina-støtte rett etter Trumps telefonsamtale med Zelenskyj

Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU ba folk holde seg hjemme eller på arbeidsplassene sine så lenge aksjonen varer, meldte Regnum.

En kvinne som var blant gislene, rakk å ringe en venninne for å melde fra. Det skjedde klokken 9.36 lokal tid tirsdag morgen, meldte Komsomolskaja Pravda.

– Hun begynte å gråte, så ble telefonen avskrudd. Samtalen varte i 33 sekunder, fortalte venninnen til avisen.

Hun fikk også bekreftet fra venninnen at det var eksplosiver i bussen.

FØLGER MED: Militært personell holder øye med situasjonen rundt bussen hvor gislene er. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Publisert: 21.07.20 kl. 10:59 Oppdatert: 21.07.20 kl. 21:37

Les også

Mer om Ukraina Buss Politiet

Fra andre aviser