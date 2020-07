GISSELBUSS: En mann har tatt opp mot 20 gisler i Ukraina. Foto: TETIANA HRISHYNA / X80002

Bevæpnet mann har tatt gisler på buss – hevder å ha lagt ut bombe

En mann har tatt rundt 20 gisler i en buss i Ukraina, skal ifølge medier ha truet med å sprenge en bombe på et sted med mye folk dersom ikke myndighetspersoner følger kravene hans.

En væpnet mann skal ha tatt opp mot 20 gisler på en buss i Ukraina, melder politiet ifølge nyhetsbyrået AFP.

Reuters melder det samme. De opplyser at gisselsituasjonen pågår i den vest-ukrainske byen Lutsk.

Ifølge politiet har mannen eksplosiver og våpen. Gisseltakerens krav er ukjente. Politiet har sperret av sentrum i byen.

På en Twitter-konto, som ifølge news.ru tilhører gisseltakeren, truer han med at alle vil eksplodere om ikke myndighetene følger kravene hans.

Han oppgir at en av bombene befinner seg på et sted med mye mennesker, meldes det videre.

Kravene som blir fremstilt på Twitter skal være at representanter for landets høyeste myndigheter og rettsvesenet legger ut videomeldinger på sosiale nettverk og på YouTube der de sier at de – etter loven – er terrorister.

Foto: TETIANA HRISHYNA / X80002

Nyhetsbyrået Unian melder at det er meldt om skudd på stedet. Innledende rapporter antyder at gjerningspersonen har uttrykt misnøye med «systemet» og skutt mot politifolk, sier politiet i en uttalelse på Facebook ifølge AP.

Ifølge viseinenriksministeren i Ukraina, Anton Gersjtsjenko, kastet mannen en granat ut av bussvinduet. Den eksploderte ikke, etter som splinten ikke var tatt ut. Viseinnenriksministeren tolker det som at han ville vise at han har våpen, melder TVTs.

Politiets forhandlere jobber på stedet, meldes det fra Unian, mens RIA Novosti skriver at spesialsoldater har ankommet stedet.

Innenriksminister Arsen Avakov, er selv på vei til Lutsk for å lede aksjonen, melder Tass.

President Volodymyr Zelensky har kommentert hendelsen på Facebook.

– Lyden av skudd er hørt. Bussen er skadet, sier han i en uttalelse, der han legger til at det er tatt grep for å forsøke å løse situasjonen uten at noen blir skadet.

Den amerikanske ambassaden i Kiev skriver på Twitter at de ønsker at alle amerikanske borgere i Lutsk til å gå i dekning og følge med på lokale nyheter for å holde seg oppdatert.

Bilder fra stedet viser at bussen står midt i en tom gate, og at to av vinduene er knust, mens resten er dekket for med gardiner, melder Reuters.

