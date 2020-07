Bevæpnet mann har tatt gisler på buss

Det meldes om at en mann med våpen har tatt flere gisler på en buss byen Lutsk i Ukrania.

En væpnet mann skal ha tatt opp mot 20 gisler på en buss i Ukraina, melder politiet ifølge nyhetsbyrået AFP.

Reuters melder det samme. De opplyser at gisselsituasjonen pågår i den vest-ukrainske byen Lutsk.

Ifølge politiet har mannen eksplosiver og våpen. Gisseltakerens krav er ukjente. Politiet har sperret av sentrum i byen.

Nyhetsbyrået Unian melder at det er meldt om skudd på stedet. Innledende rapporter antyder at gjerningspersonen har uttrykt misnøye med «systemet» og skutt mot politifolk, sier politiet i en uttalelse på Facebook ifølge AP.

Politiets forhandlere jobber på stedet, meldes det fra Unian.

President Volodymyr Zelensky har også kommentert hendelsen på Facebook.

– Lyden av skudd er hørt. Bussen er skadet, sier han i en uttalelse, der han legger til at det er tatt grep for å forsøke å løse situasjonen uten at noen blir skadet.

Bilder fra stedet viser at bussen står midt i en tom gate, og at to av vinduene er knust, mens resten er dekket for med gardiner, melder Reuters.

