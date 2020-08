USAs president Donald Trump besøkte torsdag vaskemaskinfabrikken til selskapet Whirlpool i Clyde i Ohio. Foto: Tony Dejak / AP

Trump med presidentordre om TikTok

Etter å ha truet med forbud, kommer Donald Trump natt til fredag med en presidentordre som forbyr transaksjoner med TikToks kinesiske eiere ByteDance.

Presidentordren adresserer ifølge Det hvite hus trusselen Trump mener den populære, kinesisk-eide videodelingsappen utgjør.

Ordren iverksettes om 45 dager, og det blir fra da av forbudt for amerikanske selskaper og privatpersoner å inngå transaksjoner med det kinesiske selskapet ByteDance, som eier TikTok, skriver Washington Post.

Presidenten sier i ordren at appen utjør en sikkerhetstrussel for USA, fordi den blant annet kan brukes i kinesiske myndigheters kampanjer for å spre falsk informasjon.

– USA må ta aggressivt grep mot eierne av TikTok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, sier Trump videre.

Trump kommer samtidig med en presidentordre om den kinesisk-eide appen WeChat, melder Reuters.

Rett før helgen varslet Trump at han ønsket å forby TikTok i USA. Selskapet Microsoft var imidlertid etter dette i samtaler med de kinesisk eierne av appen om å kjøpe virksomheten i USA, og det ble tidligere meldt at Trump hadde gitt de to selskapene en frist på 45 dager for å bli enige om et mulig salg.

Appen har blitt blandet inn i Kinas konflikter med flere land, og ble nylig forbudt i India, sammen med 58 andre kinesiske apper.

Ifølge den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo er TikTok blant kinesiske programvareselskaper som «gir opplysninger direkte til det kinesiske kommunistpartiet og landets sikkerhetstjenester». Han har tidligere pekt på opplysninger som ansiktsgjenkjenning, telefonnumre og informasjon om venner.

– Dette er opplysninger som er en del av den nasjonale sikkerheten, det er del av privatlivet til det amerikanske folk, sa han tidlig i juli.

TikTok har gjentatte ganger avvist disse anklagene.

