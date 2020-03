Åpner opp for å lette smittetiltak i Danmark etter påske

Danmarks statsminister Mette Fredriksen åpner for at innbyggerne etter hvert kan gå tilbake til skole og arbeid – til ulike tidspunkter på dagen.

Med det ønsker den danske regjeringen å hindre stor folkeansamlinger i rushtiden.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen sier under en pressekonferanse mandag ettermiddag at det kan bli aktuelt å lette på smittetiltakene som er innført allerede om to uker.

– Hvis vi dansker de to neste to uker over påsken fortsetter med å stå sammen hver for seg, vil regjering begynne på en gradvis, stille og kontrollert åpning på den andre siden av påsken, sier Fredriksen.

Hun understreker at forutenom smitteutviklingen, er opp til innbyggerne hvor fort tiltakene kan lettes.

– Hvis vi ikke lykkes, hvis tallene begynner å stige voldsomt, hvis danskene begynner å samles igjen, så kan vi ikke åpne igjen. Da kan vi heller komme i den motsatte situasjonen hvor vi må stramme inn enda mer, legger hun til.

Fredriksen sier det vil bli like vanskelig å åpne opp Danmark som det var å stenge ned.

– Vi skal åpne opp gradvis, og vi skal gjøre det forskjøvet. Når vu går på arbeid, blir det på en annen måte enn vi er vant til.

Utover dette vil hun ikke si noe om når man planlegger en gradvis åpning av landet.

Under pressekonferansen sier Danmarks statsminister at tiltakene i Danmark har fungert.

– Hvert mistet liv er en tragedie. Tallene fortsetter å stige. Det forventet vi. Men vi kan også se tegn på vi har lyktes med å forsinke utbredelsen. Smitten sprer seg saktere enn fryktet. Med en dypt alvorlig bakgrunn gir det anledning til forsiktig optimisme, sier Fredriksen.

Mandag ettermiddag er 533 personer i Danmark innlagt på sykehus med covid-19. 137 av dem er innlagt på intensivavdeling og 119 av dem ligger på respirator.

Statsminister Fredriksen har en særskilt beskje til eldre og syke:

– Dere må dessverre innstille dere på å innrette dere etter smitterisiko i noe tid ennå. Vi ber i virkeligheten de svakeste om å være de sterkeste i denne tiden, sier hun.

Publisert: 30.03.20 kl. 18:03 Oppdatert: 30.03.20 kl. 18:26

Mer om Danmark Coronaviruset Pressekonferanse

