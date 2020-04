SISTE BILDE: 12. april slapp det statlige nyhetsbyrået KCNA dette bildet av Kim Jong-un som inspirerer en flybase vest i landet. Foto: KCNA / KCNA

Nord-Korea-eksperter om Kim Jong-uns helserykter: Kan være grunnløse

Eksperter på det lukkede landet tror ikke ryktene om Kim Jong-uns sviktende helse nødvendigvis er sanne.

Oppdatert nå nettopp

Denne uken har både CNN og nettstedet Daily NK skrevet at Nord-Koreas leder er alvorlig syk etter en operasjon.

Daily NK hevder å ha én kilde som sier at Kim ble hjerteoperert på Hyangsan sykehus, et sykehus kun for ham og familien, 12. april.

Bakgrunn: Uvisshet om Kim Jong-uns helsetilstand

Jo Inge Bekkevold er seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier ved Senter for internasjonal sikkerhet. Han sier Nord-Korea trolig er det aller vanskeligste landet å innhente etterretning fra, og særlig om situasjonen for landets leder.

– Det er derfor vanskelig å bedømme om ryktene knyttet til Kim Jong-uns helsetilstand er basert på korrekt informasjon, eller om det er mer grunnløse rykter som har oppstått fordi han ikke har deltatt på enkelte seremonier de siste dagene, skriver Bekkevold i en e-post til VG.

USAs president Donald Trump sier på sin daglige pressekonferanse tirsdag kveld at han ikke vet om ryktene er sanne, men at han ønsker den nordkoreanske lederen «alt godt».

Ikke vist seg på over en uke

Kim Jong-un har ikke vist seg i statlig media siden 12. april.

– Hvis det skulle vise seg at helsetilstanden til Kim Jong-un er alvorlig, og at han vil bli satt ut av spill som landets leder for en lengre periode, eller permanent, er dette en potensiell krise ikke bare for Nord-Korea, men for regionen. Kim Jong-un har en så allmektig posisjon at et lederskifte vil skape usikkerhet og ustabilitet, påpeker Bekkevold.

For professor Paul Midford ved NTNU er det heller ikke noen sikker sak at Kim Jong-un faktisk er syk. Han peker på at sørkoreanske kilder mener saken er usann.

I MØTE: Dette bildet som statlige medier har datert til 11. april viser Kim Jong-un på et møte for partiets sentralkomité. Foto: KCNA / X02538

– Det som slår meg er at Sør-Korea ikke er samstemte. De har en rekke fordeler av lokal etterretning. Så jeg tenderer mot deres versjon om at han ikke er kritisk syk, sier han til VG.

Han utelukker likevel ikke at Kim Jong-un kan ha gjennomgått en operasjon. Han viser til at han ikke viste seg for markeringen av bestefarens fødselsdag 15. april.

Han peker også på at coronaviruset kan spille en rolle for om den nordkoreanske lederen gjør offentlige opptredener.

– Det er for tidlig å ta det (CNNs sak journ. anm.) seriøst, sier han.

les også Hevder de ikke har smitte: Nord-Korea varsler strengere corona-tiltak

Tviler på kilden

Vladimir Tikhonov er professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Han mener Daily NK absolutt ikke er noen troverdig kilde.

– Det er en internettavis som drives av en engelskmann som bruker nordkoreanske avhoppere som kilder. Det som er problemet er at disse avhopperne er folk som bor i utlandet og har veldig sporadisk kontakt med folk i Nord-Korea. De trenger også penger og Daily NK betaler dem, sier Tikhonov til VG.

I HVITT: Kim Jong-un klappet entusiatisk under besøket på flybasen 12. april. Foto: KCNA via KNS

Han mener at deres evne til å grave opp interessante opplysninger dermed er veldig begrenset.

– Når det gjelder det en amerikansk tjenestemann sa til CNN, at de monitorer Kims helsetilstand, det gjør de til vanlig. Så det betyr ikke i seg selv at det skjedde noe tragisk og plutselig, sier professoren.

Tikhonov har sett på Kims bevegelser fram til 12. april, og mener det er vanskelig å finne noe uvanlig i utseendet hans.

– Det er selvfølgelig ikke mulig å utelukke, men det er ikke nødvendig grunn til å spekulere videre. Nord-Korea er litt som Saudi-Arabia. Det er absolutt monarki, og da er det forståelig at det oppstår spekulasjoner hver gang toppen av regimet er borte. Men enn så lenge er det ingen troverdig grunn til å tro det har skjedd noe seriøst i denne forbindelse, sier Korea-professoren.

Han legger til at det også er normal prosedyre at USA legger planer for ulike scenarioer:

– Både sørkoreansk og amerikansk militære har kriseplaner - i tilfelle Nord-Koreas leders plutselige død. Det er ikke noe nytt i seg selv.

Publisert: 22.04.20 kl. 01:09 Oppdatert: 22.04.20 kl. 01:26

