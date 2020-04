Foto: Sarah Silbiger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump advarer: Dette blir den tøffeste uken

En fjerdedel av verdens coronasmittetilfeller er registret i USA. I New York forbereder de seg på å nå en smittetopp neste uke, og frykter at de ikke er klare.

Oppdatert nå nettopp

– Dette kommer nok til å bli den tøffeste uken mellom denne uken og neste uke – og det vil bli mange dødsfall, dessverre, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus sent lørdag kveld norsk tid.

Den amerikanske presidenten sender 1000 militære helsepersonell til New York som er hardest rammet av coronakrisen, ifølge Politico.

Totalt er det i delstaten alene registrert over 3500 coronadødsfall. Over en tredjedel av dem som er registrert smittet av coronaviruset i USA, er registrert i New York.

Trumps advarsel samsvarer med det guvernør Andrew Cuomo i New York har advart om. Tidligere lørdag sa han at delstaten bare har syv dager på seg til å forberede seg på coronavirusets smittetopp.

– Vi er ikke klare for det, sa han ifølge CNBC.

NEW YORK: Mange går med masker på gatene i New York. Fredag anbefalte også presidenten at folk tar på seg masker.

Totalt har 15.905 personer blitt lagt inn på sykehus i New York med coronasmitte. 4126 personer har fått behandling på intensivavdeling, ifølge Coumo.

Ifølge Cuomo har delstaten klart å komme seg på et nivå der de har 80.000 sykehussenger, men har fortsatt mangel på masker og ventilatorer.

Cuomo sa han ønsker å komme forbi smittetoppen, men advarte om at forberedelsene fortsatt pågår. Han sa at Kina har donert 1000 respiratorer for å hjelpe de sykeste pasientene.

– Vi jobber fortsatt med kapasiteten til systemet. Jo mer tid vi har til å forbedre kapasiteten til systemet, jo bedre, sa han.

– På et tidspunkt er du der du er, og må gjøre det beste du kan med det du har. Men vi er ikke der enda.

Totalt i USA har over 300.000 personer testet positivt for coronaviruset – noe som er omtrent en fjerdedel av verdens påviste smittetilfeller. Over 8000 har dødd i landet.

Publisert: 05.04.20 kl. 01:53 Oppdatert: 05.04.20 kl. 02:05

