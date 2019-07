Forretningskvinnen og ekskona til Paul McCartney mottok i dag en offentlig unnskyldning fra News Group Newspapers etter at hun hevdet de har ført en svertekampanje mot seg. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Får rekordutbetaling etter telefonen ble hacket

Den britiske medieprofilen og ekskona til Paul McCartney, Heather Mills, mottar rekordutbetaling etter at hun med flere gikk til sak mot den britiske skandaleavisen News of the World.

Heather Mills sier til Sky News at hun og 90 andre personer har blitt tildelt den høyeste skadeerstatningssummen innen mediesaker i Storbritannias juridiske historie, etter at de gikk til sak mot avisen the News of the World.

Det er tidligere kjent at den britiske avisen skal ha avlyttet telefonene til kjendiser, kongelige og politikere.

Saken mot News Group Newspapers (NGN), tidligere utgiver av avisen, ble avgjort i februar for en ikke-oppgitt sum.

Fikk unnskyldning

Mandag mottok Mills og hennes søster en unnskyldning på en høring i London.

– Anklagede er her i dag, via meg, for å gi vår dypeste unnskyldning til Heather Mills og Fiona Mills for skaden som er påført dem ved å invadere deres privatliv, sier Ben Silverstone i NGN.

Offer for hacking

Etter høringen sa Mills at hun og hennes søster hadde vært ofre for «en kriminell, målrettet svertekampanje ført mot oss av News Group Newspapers- inkludert hacking, forstyrrelse av privatlivet og publisering av utallige løgner mellom 1999 og 2010.»

