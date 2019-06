arrow-left







expand-left arrow-right FLYSTYRT: Politi utenfor Nossentiner Huette der to Eurofighter-fly krasjet i Tyskland.

To jagerfly styrtet i Tyskland

En av pilotene skal ha blitt funnet i skogen.

To jagerfly som tilhører tysk militære skal ha styrtet nord i Tyskland like før klokken to lokal tid, opplyser innenriksministeren i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Jagerflyene skal ha kollidert i luften.

Ubekreftede meldinger skriver at den ene piloten har blitt funnet død.

Flyene er av typen Eurofighter. Pilotene skal ha skutt seg ut og minst en av dem er funnet i live, ifølge det tyske forsvaret. Den andre piloten har blitt funnet i et tre i en skog, hvor redningsmannskap jobber med å få ned piloten, skriver nyhetsbyrået DPA.

Foto: EPA

En tredje pilot skal ha vært involvert i øvelsen, melder nyhetsbyrået. Den tredje piloten skal ha sett to fallskjerm bli skutt ut etter krasjet.

Det har kommet flere meldinger om at skogen i området ved krasjstedet brenner. Video fra stedet viser massiv svart røyk på området.

Søkemannskapet leter fortsatt etter den andre piloten.

Ingen av pilotene skal ha vært bevæpnet, melder det tyske luftforsvaret på Twitter.

Publisert: 24.06.19 kl. 16:09 Oppdatert: 24.06.19 kl. 16:31