VG-Peil-Logo FORSKER: NORSKE UNGDOMMER MINDRE SKEPTISKE TIL TRUMP Nordmenn er mer skeptiske til å samarbeide med USA, og vil fortsatt ikke være med i EU, viser en nylig publisert undersøkelse. De unges mening skiller seg ut på tre områder. Kari Aarstad Aase Av Publisert 24. juni, kl. 12:05 JIM WATSON / AFP Klima største trussel – 60 prosent av de spurte mellom 18–22 år sier klima er den viktigste trusselen mot Norge, sier forskeren bak studien, Øyvind Svendsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han påpeker at undersøkelsen ble gjort før corona , og at svarene kan være annerledes i dag. Kari Aarstad Aase Av Publisert 24. juni, kl. 12:05 Gisle Oddstad Skeptisk til USA Holdninger til USA og amerikansk politikk er mindre positive enn før , og det er flere som mener at Norge og Europa bør ta mer ansvar for seg selv i utenrikspolitikken. Spørsmålene ble stilt i februar. Kari Aarstad Aase Av Publisert 24. juni, kl. 12:05 Thomas Nilsson / VG Unge mer positive Men de unge er langt mindre skeptiske til USA enn de eldre. – Det er overraskende og interessant, og har kanskje noe med sosiale medier å gjøre , sier forskeren. Sveip for å se hva forklaringen kan være. Kari Aarstad Aase Av Publisert 24. juni, kl. 12:05 JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Forsker: Norske ungdommer mindre skeptiske til Trump

På spørsmålet om hvordan Norge bør samarbeide med USA i fremtiden, svarer over 52 prosent av de unge (92 personer) at de vil samarbeide mer enn i dag. Det er skyhøyt over de andre aldersgruppene, som er blitt langt mer skeptiske.

Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Det blir spekulasjoner, men man må anta at skepsisen mot USA handler om Trump som president og hans kommunikasjonsform. Kanskje er det sånn at de unge som er oppvokst med SoMe, ikke blir så opprørt for twittermeldinger med store bokstaver og spisset budskap. De er vant til at SoMe er en scene for performance, også når det gjelder politikk, tror Svendsen.

Foto: NUPI / grafikk av Stian Bråthen

Alle grupper i undersøkelsen erkjenner at Norge er et lite land i verden, og vi er avhengige av å høre til og samarbeide med noen andre.

Dataangrep og klimaendring er de to tingene nordmenn frykter mest. Aller nederst på alternativene over hva vi er redde, kommer epidemier.

– Undersøkelsen ble tatt opp i slutten av februar og jeg tipper epidemier ville ligget øverst om vi spurte i dag, sier forsker Øyvind Svendsen.

Undersøkelsen er gjort gjennom telefonintervju med 1008 personer, som er representativt for alder, kjønn og region.

På spørsmål om Russland, sier godt over halvparten at de vil prioritere gode økonomiske relasjoner foran en «tøff linje».

Når det gjelder Kina er vi langt mer skeptiske.

Foto: NUPI / grafikk av Stian Bråthen

– Nordmenn er glade i FN og internasjonalt samarbeide, men når det kommer til Kina, mener vi noe helt annet. Over 64 prosent svarer at vi må beskytte oss mot kinesiske investeringer. Det er i praksis å be om proteksjonisme, slik vi kritiserer Trump for, sier Svendsen.

Knapt noe er mer konfliktfylt enn EU/EØS-problematikk i Norge. Undersøkelsen viser også at vi ikke er helt enige med oss selv. Over 60 prosent sier EØS-avtalen er god for Norge. Samtidig svarer en stor andel av de 60 prosentene at dersom avtalen ble avsluttet, ville de hatt en mindre omfattende avtale, eller ingen i det hele tatt.

Øyvind Svendsen, forsker Foto: NUPI

– Det er lite enighet om vår tilknytning til EU og Europa, og hvis EØS-avtalen opphører, tror jeg Norge ville fått et tilsvarende kaos som Storbritannia har hatt med brexit, forklarer han.

Svendsen tror det kan være en EU-debatt under oppseiling i Norge, men at de som er positive til EU, kanskje også har grunn til å frykte den.

– Ingen aner hva resultatet kan bli. mange vil nok inn, men den kampen blir svært vanskelig å vinne. EØS er det mest gangbare kompromisset vi har, sier forsker Øyvind Svendsen ved NUPI.