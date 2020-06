REAGERER PÅ RASISMERAPPORT: Utenriksminister Mike Pompeo reagerer kraftig på Fns beslutning om å lage en rapport på systematisk rasisme i USA. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Pompeo hardt ut mot FN: – Hyklersk

FNs menneskerettighetsråd bestemte fredag å ta grep mot systematisk rasisme i USA. Det liker utenriksminister Mike Pompeo dårlig.

Vedtaket fra FNs menneskerettighetsråd kommer i kjølvannet av George Floyds død. USAs utenriksminister Mikeo Pompeo kaller FNs vedtak et hykleri, melder AFP.

Han ber dem heller se på land som Cuba, Iran og Kina.

Pompeo mener også at menneskerettighetsrådet er en havn for diktatorer og demokratiene som støtter dem, ifølge New York Times.

STORE PROTESTER: George Floyds død etter politipågripelsen 25. mai har skapt sterke reaksjoner i USA. Her fra en demonstrasjon i Washington 6. juni. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stemningen mellom menneskerettighetsrådet og Trump-administrasjonen har vært anspent i flere år. I 2018 valgte USA å trekke seg fra rådet, i protest mot rådets kritikk av Israels behandling overfor palestinere.

Det er første gang et land frivillig har sagt fra seg plassen i rådet.

