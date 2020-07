EPSTEINS ASSISTENT: Ghislaine Maxwell vært ettersøkt i rundt fire år. Dette bildet blir i tiltalen brukt som et av flere bevis på deres nære forhold. Foto: Getty Images

Epsteins tidligere assistent og ekskjæreste pågrepet og tiltalt

En av verdens mest ettersøkte kvinner, Ghislaine Maxwell, ble pågrepet av FBI torsdag. Hun er blant annet tiltalt for å ha medvirket til å rekruttere mindreårige jenter til ulovlig seksuell aktivitet.

Ghislaine Maxwell, som er anklaget for å ha rekruttert jenter for Epstein, har blitt arrestert av FBI. Det bekrefter en talskvinne for FBI overfor Reuters.

NBC New York får bekreftet av to anonyme kilder at hun ble arrestert i New Hampshire i USA.

Maxwell er tiltalt for seks ulike punkter:

Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlige seksuell aktivitet,

medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet,

rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

to tilfeller av falsk forklaring,

for å ha hatt en rolle i å «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

Ifølge tiltalen var ofrene helt ned i 14-årsalderen og gjelder særlig for perioden 1994 til 1997.

SOSIETETSKVINNE: Ghislaine Maxwell er datter av den britiske mediemogulen Robert Maxwell. Foto: Reuters

Amerikanske myndigheter mener Maxwell avga falsk forklaring om flere punkter:

Da hun hevdet å ikke kjenne til at Epstein rekrutterte unge jenter til seksuelle massasjer,

Da hun hevdet hun ikke møtte noen under 18 år, med unntak av en av saksøkerne, på Epsteins eiendommer,

Da hun sa at hun ikke kjente til at Epstein hadde sex med andre enn seg selv og to andre, mens de to var sammen,

Da hun sa hun aldri ga noen andre enn Epstein massasjer.

Må møte for retten

NBC skriver at hun må møte i en føderal domstol senere torsdag.

Kort tid før Jeffrey Epstein døde, ble han siktet for en rekke tilfeller av menneskehandel og overgrep mot mindreårige. Flere av disse skal ifølge vitner ha blitt rekruttert av Maxwell, skriver AP.

Sosietetskvinnen Maxwell jobbet som assistent for Epstein, og hadde blant annet ansvar for kalenderen og hjemmene hans. Hun er også tidligere hans kjæreste.

Ifølge The Guardian har Maxwell holdt en lav profil siden 2016.

Nekter for anklagene

Juan Alessi, som også jobbet for Epstein, oppgir å ha kjørt Maxwell rundt i Florida, der Epstein bodde deler av tiden, for å lete etter jenter som kunne «massere» Epstein – angivelig et kodeord for seksuelle handlinger.

– Maxwell var involvert i aktivitetene i Florida sammen med Sarah Kellen. Begge to rekrutterte jenter der, sier Spencer Kuvin ved advokatkontoret «The Law Offices of Craig Goldenfarb» i Florida til VG.

Kuvin representerer fem ofre for Epstein-overgrep. I snart 15 år har bistandsadvokaten jobbet med saken, som ble kalt «vår tids skitneste skandale» da Netflix slapp dokumentarserien hvor Kuvin bidrar i mai.

Maxwell selv har nektet for anklagene hele tiden.

Mektig omgangskrets

Maxwell er datter av en fransk mor og den britiske mediemogulen Robert Maxwell.

Hele livet har hun beveget seg i den høyere selskapsverden i London og New York. Hun har studert på Oxford-universitetet og skal snakke fire språk.

Maxwell og Epstein var nære venner med høytstående mennesker fra hele verden – blant annet britiske prins Andrew, som har vært knyttet til overgrepsanklagene.

Prinsen har på sin side nektet for å ha gjort noe galt.

Maxwell har lenge vært ønsket inn til avhør av FBI, men til nå har de ikke klart å lokalisere henne.

Den britiske tabloidavisen The Sun meldte nylig at hun trolig gjemte seg i en eksklusiv Paris-leilighet, ikke langt fra Epsteins bolig i samme by.

Jeffrey Epstein ble arrestert i juli i fjor, og ble funnet død i varetekt rundt en måned senere.

Rettsmedisinerne konkluderte med at han tok selvmord.

Saken oppdateres

