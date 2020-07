Norske Alexander (16) døde etter dramatisk politijakt i Sverige

Alexander og kompisen kjørte moped da de skal ha blitt jaget av politiet inn i et boligfelt. Det endte katastrofalt.

12. mai døde Alexander Storåker etter en dramatisk biljakt i Lerum utenfor Göteborg der han bodde.

Han og kompisen kjørte moped i området og var på vei ut fra en parkeringsplass.

En sivil politipatrulje fikk øye på dem og bremset inn mot deres side uten å gi signal. Barna ble redde og kjørte av gårde. Politiet kjørte etter dem og videre inn på en smal sti, midt i et boligområde med lekeplasser og hus.

Det endte med at mopeden krasjet og at Alexander døde. Det er uklart hva han krasjet med.

Alexander var norsk statsborger og født i Tromsø, men flyttet til Sverige i 2007.

Faren sier at det som har skjedd er helt ubegripelig:

– Det var en sivil politibil uten blålys og sirener som fulgte dem. Jeg kan tenke meg at guttene ble veldig skremte, sier Frode Storåker til VG.

POLITIJAKTEN ENDTE HER: Inn denne grusveien ble Alexander og kompisen jaget av politiet. Det endte katastrofalt. Det er uklart hva Alexander krasjet med. Foto: Privat

– Meningsløst

Ingen vet akkurat hva som har skjedd, fordi kompisen ikke husker detaljene fra ulykken. Svensk politi gransker nå saken.

Alexander kjøpte sin moped i fjor høst og bruke hele vinteren på å få den i stand, forteller faren. På sin 16-årsdag kunne han endelig kjøre den.

– En måned og to dager senere mistet vi vår kjære Alexander. Det er så ufattelig meningsløst, sier faren.

GLEDESSPREDER: – Vi har det veldig tungt nå, sier faren Frode Storåker etter sønnens tragiske bortgang. Foto: Privat

– Det er ingen tvil om at politiet jaget mopeden. Spørsmålet er hvorfor det var så viktig for politiet å få stopp på Alexander at de så seg nødt til å bryte sine instrukser og kjøre mellom rekkehus på stier og 60-meters baner der barn og voksne bor.

Politiet: Vi må komme til bunns i hva som har skjedd

VG har vært i kontakt med Jonas Emilsson som etterforsker saken i Västra Götaland-politidistrikt. Han sier at de ikke uttaler seg om saken før utredningen er klar.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med sjefetterforsker Kajsa Sundgren fra påtalemyndigheten. Lørdag uttalte hun seg til Expressen.

– Vi utreder politiets handlinger knyttet til hendelsen. Vi må komme til bunns i hva som har skjedd, så langt det går. Derfor gir vi ingen kommentar rundt utredningen. Jeg vil ikke si noe som kan påvirke vitner eller andre personer som skal avhøres, sier hun.

Til samme avis sier områdesjef i det lokale politiet i Alingsås, Mikael Edvardsson, at dette er en tragisk hendelse:

– Vi fra politiet har stor forståelse for at familien har mange spørsmål og vil ha svar. Men vi kan ikke gi noen svar under en pågående utredning. Vi avventer den og hva som kommer frem, sier han.

ET STORT TAP: Familien begynner dagen på kirkegården hver dag. – Vi har det veldig tungt nå. Fra venstre: Storebror Nicholas, Alexander og faren Frode. Foto: Privat

Livet på vent

– Vi har det veldig tungt nå. Vi begynner dagen på kirkegården og spiser frokost der, det har vært hverdagen vår i to måneder nå. Det er en trøst å gå dit.

Storåker sier de heller ikke vet dødsårsaken og får ikke tilgang til obduksjonsrapporten.

– Alt er på vent. Det som holder oss i gang er å finne ut hvordan dette kunne skje.

En gledesspreder

LIVSGLAD: Faren beskriver Alexander som en typisk tenåring hjemme og en gledesspreder blant venner: – Det er først etter at ulykken skjedde og vi fikk et innblikk i det andre livet han hadde, at vi skjønte hvor mye han betydde for andre. Foto: Privat

Storåker forteller at sønnen var aktiv og sportsinteressert og skoleflink. I sommerferier i Norge ble det camping, fiske og fjellturer. I fjor var han på Preikestolen, sammen med sin kamerat som var med på mopeden.

– Han inkluderte alle og var en gledesspreder. Det er først etter at ulykken skjedde og vi fikk et innblikk i det andre livet han hadde, at vi skjønte hvor mye han betydde for andre.

Alexander brukte mye tid til både å kjøre og å mekke på. For å hedre ham arrangerte vennene hans en minneparade der 200 mopeder deltok og kjørte en runde i kommunen.

MINNES ALEXANDER: Det er lagt ned lys, minneord og blomster på stedet Alexander døde etter mopedkrasjen. Foto: Privat

Professor: – Det verste jeg har sett

Aftonbladet har laget en minidokumenter, som sier at antall politijakter i Sverige har økt de siste årene.

I dokumentaren sier Jörgen Lundälv, en svensk professor i trafikkmedisin:

– Det her er det verste jeg har sett.

Familien håper nå at aktor tar ulykken til retten så vi kan få svar på alle spørsmål.

– I stedet for å ligge søvnløse på nettene og fundere, avslutter faren.

