Serbiske medier: Minst 19 skadet og 70 arrestert etter opptøyer

Opptøyer i Beograd natt til lørdag skal ha ført til at minst 19 personer ble skadet og flere enn 70 arrestert, ifølge de serbiske mediene RTV og RTS.

Store folkemengder har de siste dagene tatt til gatene i protest mot den planlagte nedstengningen av Serbias hovedstad, og hundrevis av demonstranter forsøkte fredag kveld å storme den serbiske nasjonalforsamlingen i Beograd, melder NTB.

Minst 19 personer ble skadet under opptøyene, blant de skadede skal det også vært flere journalister, ifølge de serbiske mediene RTV og RTS.

Misnøyen skyldes blant annet at den autoritære presidenten Aleksandar Vucic har festet et maktgrep i Balkans største land. Presidenten ønsket å innføre et portforbud i landet fra fredag til mandag morgen, og brukte den økende coronasmitten i landet som begrunnelse.

Han trakk imidlertid tilbake ordren om en tre dager lang nedstengning, men protestene har fortsatt likevel, ifølge NTB.

En demonstrant knivstukket

Ifølge den serbiske avisen RTS, skal protesten ha startet fredelig fredag kveld. En gruppe demonstranter skal deretter ha startet å provosere opptøyene, som gjorde at situasjonen gikk ut av kontroll.

Rundt klokken 21.30 brøt en gruppe seg gjennom det beskyttende gjerdet foran nasjonalforsamlingen i Serbias hovedstad med en hensikt om å bryte seg inn, men ble forhindret av politiet.

Demonstranter skal ha forstyrret journalistene fra å gjøre jobben sin, de stjal mikrofonene, dyttet og slo reporterne og skadet utstyret.

En demonstrant ble knivstukket i beinet og en 47 år gammel mann ble arrestert for hendelsen, skriver RTS.

Flasker, steiner og forskjellige andre gjenstander ble kastet på politiet. Vinduer i parlamentsbygningen ble knust. Store mengder tåregass ble avfyrt.

Situasjonen roet seg like etter midnatt.

Minst 70 personer ble arrestert på grunn av opptøyene.

Noen opposisjonsledere sier at volden ble startet av folk som kontrolleres av myndighetene og har infiltrert protestene for å sette dem i et dårlig lys.

Coronasmitten ute av kontroll

President Aleksandar Vucic og hans regjering blir beskyldt for å ha latt coronakrisen spinne ut av kontroll ved å avholde et parlamentsvalg 21. juni.

Etter oppfordring fra lederen for opposisjonskoalisjonen Serbias union, Dragan Djilas, boikottet mange parlamentsvalget. Det endte med at presidenten og hans høyreorienterte SNS, «Serbias progressive parti», strammet grepet om makten ytterligere. Over 60 prosent av setene i parlamentet kontrolleres av presidentens parti.

Fredag denne uken kunngjorde den serbiske statsministeren Ana Brnabic at 18 mennesker ble rapportert døde av coronaviruset, det høyeste antallet landet i løpet av en dag siden starten av epidemien.

I et land med syv millioner mennesker har det i løpet av det siste døgnet blitt registrert 386 nye covid-tilfeller. Til sammen er 370 døde og 17.728 er registrert smittet, viser VGs oversikt.

Ifølge Reuters sa Brnabic at «sykehusene er fulle av syke mennesker», samtidig som har understreket at protestene utgjør en stor helserisiko.

Demonstrasjonene er de mest omfattende i Beograd siden den serbiske lederen Slobodan Milosevic ble styrtet i 2000, melder NTB.

