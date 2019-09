FRARÅDER BRUK: En person røyker en e-sigarett. Foto: Erik Nylander/TT / NTB scanpix

Danske helsemyndigheter fraråder bruk av e-sigaretter

Den danske Sundhedsstyrelsen går offentlig ut og fraråder folk å bruke e-sigaretter med begrunnelse i ny kunnskap om skadevirkningene.

NTB-Ritzau

I et intervju med den danske avisen Politiken onsdag, sier avdelingsdirektør Niels Sandø at synet på e-sigaretter er skjerpet etter at de har vært på markedet i ti år.

– Ingen bør røyke e-sigaretter. Derfor fraråder vi nå klart alle barn, unge, gravide og ammende å røyke e-sigaretter. Det er den samlede kunnskapen om skadevirkningene som er årsaken til dette, sier Sandø.

Han følger opp med å si at man ennå ikke kjenner langtidsvirkningene av bruk av e-sigaretter, men at det ikke er tvil om at det er skadelig.

– Framtiden vil vise hvor skadelige de er, men det er også derfor vi er bekymret, sier Sandø.

Tobakksbransjen stiller seg bak helsemyndighetenes vurdering om at ikke barn, unge og gravide eller ammende skal bruke e-sigaretter, men kaller det «ergerlig» at Sundhedsstyrelsen også fraråder bruken overfor dem som røyker vanlige sigaretter. Bransjen mener at i valget mellom vanlige sigaretter og e-sigaretter, så er det siste potensielt mindre skadelig.

– Det er usunt produkt, men et vesentlig mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter, sier direktør Tine Marie Andersen hos interesseorganisasjonen Tobaksproducentene.

