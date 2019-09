RASER MOT PELOSI: Donald Trump kaller prosessen mot ham for en «heksejakt». Her under et møte med Iraks president Barham Salih under FN-møtet i New York tirsdag. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Riksrett-kunngjøringen: Dette kan det bety for Trump

Demokratene sier de vil starte prosessen med å stille president Donald Trump for riksrett. Amerikanske eksperter VG har snakket med er delte i synet på hva dette faktisk vil bety.

– Dette er stort. Noe lignende har bare skjedd tre ganger i USAs historie, sier Jacob Neiheisel, professor i statsvitenskap ved universitetet i Buffalo til VG.

Han viser til sakene mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Ingen av dem ble dømt. Det ville kanskje Richard Nixon blitt i 1974, om han ikke trakk seg før han ble stilt for riksrett, tror professoren.

Fikk du med deg? Nancy Pelosi vil gå til riksrett mot Trump: – Ingen er hevet over loven

– Hvis Nancy Pelosi mener hun har stemmene for å gå videre med en offisiell prosess, er sjansene store for at vi kommer til å se den tredje presidenten i USAs historie bli stilt for riksrett, sier professoren, men legger til at det er mange faktorer som kan endre på dette.

– Likevel skal det mye til å stoppe denne prosessen nå som den er satt i gang, sier han.

Les kommentar: Når riksrett blir uunngåelig

Hvordan virker riksrett?

Neiheisel, som har skrevet flere artikler om riksrettsprosessen, sier at det neste steget nå trolig blir at justiskomiteen i Representantenes hus vil fortsette sin gransking av Trump, og at de kommer til å bygge en sak mot presidenten.

– Når det er gjort vil saken bli presentert for Representantenes hus, hvor de skal stemme over om de skal stille ham for riksrett.

For å gjøre det trenger de over femti prosent av de 435 stemmene. Nå er det demokratene som har flertall i Representantenes hus, noe som betyr at de kan stille Trump for riksrett uten støtte fra republikanerne.

Dette er riksrett Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som skal behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med flertall kan Representantenes hus avgjøre om en president skal stilles for riksrett. Huset kontrolleres nå av demokratene.

Saken går da til senatet, hvor presidenten skal dømmes eller frikjennes. Her trengs det to tredjedelers flertall for å få avsatt presidenten. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. Kilde: NTB

Om de bestemmer seg for at presidenten har gjort noe galt, går saken videre til Senatet, hvor det holdes en rettssak. Skal presidenten dømmes her – noe som altså aldri tidligere har skjedd – trenger de en såkalt «super majority», eller to tredjedeler av de totalt 100 stemmene.

Trump om anklagene: – En total heksejakt

Hva betyr dette for Trump?

– For å få til dette trengs det politisk vilje, sier jusprofessor Saikrishna Prakash ved universitetet i Virginia til VG.

Demokratene har også tidligere vurdert å stille Trump for riksrett, i forbindelse med den mye omtalte Russland-granskingen.

Bakgrunn: Kan Donald Trump bli stilt for riksrett? Ti spørsmål og svar

Prakash er ikke overbevist om at demokratene nå mener alvor, og at saken vil nå hele veien til Senatet.

– Jeg vet ikke om Pelosis kunngjøring vil bety noe som helst for presidenten. Hun var lite konkret, hun sa ikke «jeg har satt opp en avstemming om en måned», hun sa bare at «vi ser på det» – og la oss være ærlige, det har de allerede gjort en stund, sier han til VG.

VIL HA RIKSRETT: Demonstranter ber om riksrett utenfor Det hvite hus tirsdag. Foto: Carolyn Kaster / AP

Prakash, som har riksrett som et av sine ekspertområder, sier at beslutningen ikke bare styres av hva demokratene mener vil være moralsk riktig.

– De mangler ikke grunner for å stille ham for riksrett, men de mangler stemmene, og de er kanskje heller ikke helt overbevist om at dette vil være en god idé for dem som parti. Kommer det til å hjelpe dem, eller skade dem? sier han og fortsetter:

– Det ser ut som om antallet demokrater som vil ha Trump stilt for riksrett har økt, men jeg tror ikke de er ikke i flertall – da hadde Pelosi allerede satt opp en avstemming.

Jacob Neiheisel er uenig. Han tror ikke Pelosi ville kommet med dagens kunngjøring om hun ikke hadde skaffet seg nok stemmer blant demokratene.

– Jeg tror hun endelig har stemmene til å gå videre med riksrettsprosessen. Momentumet har bygget seg opp en stund nå, men flere demokrater i såkalte vippedistrikter har vært usikre – frem til nå, sier han.

les også Over halvparten av demokratene i Kongressen vil stille Trump for riksrett

Det er usikkert hvor lang tid en eventuell riksrettsprosess vil ta. Foreløpig påvirkes Trump aller mest på følgende måte, ifølge professoren:

– Nå må han dedikere all tiden sin til dette. Dette i seg selv kan være en politisk seier for demokratene, for jo mer tid Trump bruker på å live-tvitre hva som skjer i Representantenes hus, jo mindre tid vil han ha til å gjøre jobben sin, sier han.

BLE STILT FOR RIKSRETT: USAs tidligere president Bill Clinton ble stilt for riksrett i forbindelse med Monica-Lewinsky-skandalen i 1998. Han ble frikjent i Senatet. Hillary Clinton, som sto ved sin manns side under prosessen, sier tirsdag at hun støtter Pelosis ønske om å stille Trump for riksrett. Foto: SUSAN WALSH / AP

Hva skal til?

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet og forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Demokratenes jobb blir ifølge Prakash å overbevise om at Trumps kontakt med utenlandske myndigheter har vært annerledes og verre enn tidligere presidenters kontakt med utenlandske myndigheter.

les også Trump bekrefter: Nevnte Biden i telefonsamtale med Ukrainas president

Klarer de det, kan en riksrettsprosess være heldig for partiet til tross for at Senatet, som kontrolleres av republikanerne, uansett trolig ikke kommer til å dømme presidenten.

Dersom Trumps telefonsamtale med Ukrainas president offentliggjøres, og den viser noe som åpenbart er uakseptabel, vil denne jobben bli enklere, tror Prakash.

– Det er ikke de som allerede har bestemt seg som avgjør, det er vippevelgerne, det er de som må overbevises. Pelosi kommer ikke til å gå videre med dette om hun tror det vil føre til at demokratene mister makt, sier han.

