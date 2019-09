GULLTRONE: Gulldoen med navnet «America» er i 18 karat gull, og er på avveie etter et innbrudd lørdag. Foto: AP

Gulldass sporløst forsvunnet

Et toalett i 18 karat gull ble lørdag stjålet fra barndomshjemmet til Winston Churchill, der det hadde blitt installert bare dager tidligere.

Gulldassen var del av en utstilling, og er designet av den italienske kunstneren Maurizio Cattelan, skriver The Telegraph.

Kunstverket har fått navnet «America», og har tidligere vært utstilt på Guggenheim-museet i New York. Som en spøk har også USAs president Donald Trump blitt tilbudt herligheten.

Milliondass

Gulldassen var koblet til vann og kloakk, noe som skulle gjøre at publikum virkelig kunne oppleve kunstverket – så lenge de fikk gjort sitt fornødne innen tre minutter.

Toalettet ble stjålet i morgentimene lørdag.

– Ettersom det var koblet til kloakken i bygningen har dette forårsaket betydelige skader og vannlekkasje, sier etterforsker Jess Milne i Thames Valley-politiet.

Ifølge Sky News skal gulldoen ha en verdi på en million pund, noe som tilsvarer rundt 11 millioner norske kroner.

En 66 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med tyveriet, men toalettet har ikke kommet til rette.

– Vi tror at en gruppe med gjerningspersoner brukte minst to biler for å begå lovbruddet. Kunsten har enda ikke blitt funnet og på nåværende tidspunkt gjennomfører vi en bred etterforskning for å finne det og de som er ansvarlige, forteller Milne.

Kunstneren Maurizio Cattelan står bak gulldoen, som også har blitt tilbudt USAs president Donald Trump. Foto: WILLIAM EDWARDS / AFP

– Aldri bæsjet på et gulltoalett

Edward Spencer-Churchill, grunnlegger av Blenheim Art Foundation, som stilte ut toalettet i gull, fortalte i august til Sunday Times at han så frem til å få kunstverket i hus.

– Til tross for at jeg er født med en sølvskje i munnen har jeg aldri bæsjet på et gulltoalett, så jeg ser frem mot det, sa Spencer-Churchill.

På spørsmål rundt sikkerhet til den verdifulle gjenstanden svarte han at «det kommer ikke til å være den letteste tingen å stjele».

– For det første er det koblet til rør, og en potensiell tyv vil ikke ane hvem som sist brukte toalettet er eller hva personen har spist, så nei, jeg planlegger ikke vakthold, fortalte Spencer-Churchill.

Blenheim Palace, som er barndomshjemmet til Storbritannias tidligere statsminister Winston Churchill, er nå statlig eid og en del av verdensarven, skriver BBC.

På Twitter skriver Blenheim Palace at de vil holde stengt lørdag som følge av den pågående etterforskningen.

