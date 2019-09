FØR VAR DE VENNER. Her er daværende statsminister Ahmet Davutoglu på besøk hos Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i mai 2016. Foto: Kayhan Ozer / TT NYHETSBYRÅN

Trøbbel for Erdogan: Får ny utfordrer

Han ble skviset ut og stemplet som en fiasko. Nå vil tidligere statsminister Ahmet Davutoglu utfordre Tyrkias mektige president Recep Tayyip Erdogan.

Først var han mannen som skulle sørge for at Tyrkia førte en utenrikspolitikk som sørget for «ingen problemer med naboer». Men forsøket på å bruke diplomatisk makt var fiasko, noe som ble tydelig da Syria raknet i borgerkrig.

Som utenriksminister hadde Ahmet Davutoglu i stedet ledet Tyrkia frem til en virkelighet som litt sarkastisk ble omtalt som «ingen venner og masse problemer».

Like fullt fikk han sjansen som statsminister mellom 2014 og 2016. Der ble han mannen som forhandlet frem flyktningavtalen mellom Tyrkia og EU.

Men kort tid senere ble han overraskende skviset ut, angivelig fordi han motsatte seg Erdogans ønske om å overføre makten til presidentembetet. I det påfølgende presidentvalget trodde mange at Davutoglu ville utfordre Erdogan, men han satte seg lydig på bakerste benk i det tyrkiske parlamentet og var stort taus under hele valgkampen, som endte i full seier til Erdogan.

LANSERING: Ahmet Davutoglu lanserte sin nye politiske bevegelse i Ankara fredag. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Ansvar og plikt

Nå har Davutoglu meldt seg ut av president Erdogans parti AKP. Eksstatsministeren sier han vil starte en ny politisk bevegelse i Tyrkia, melder NTB.

Tidligere denne måneden varslet AKP at det ville ekskludere Davutoglu, som var Tyrkias statsminister mellom 2014 og 2016, fra partiet.

Men fredag meldte han seg selv ut av partiet sammen med flere andre profilerte medlemmer som også hadde blitt truet med utvisning.

– Det er vårt historiske ansvar og plikt overfor nasjonen å lage en ny politisk bevegelse, sa Davutoglu til pressen i Ankara fredag formiddag.

– Det er ikke lenger mulig å jobbe under den nåværende AKP-ledelsen, som stempler all kritikk innad i partiet som forræderi, fortsatte han.

Tapte Istanbul

Eksstatsministeren har tidligere varslet at han planlegger å bryte ut av partiet og at han i stedet vil danne et eget. Det har også Tyrkias tidligere president Abdullah Gül gjort. Begge har vært svært kritiske til omvalget i Istanbul i juni etter at Erdogan ikke ville godta seieren til opposisjonens ordførerkandidat Ekrem Imamoglu i mars.

I det omstridte omvalget tapte AKP så det sang og Imamoglu økte overtaket fra 13.000 til nesten 800.000 stemmer.

Den siste tiden har Erdogan møtt økende motstand fra tidligere allierte. Sist ut var tidligere finansminister Ali Babacan, som tidligere denne uken sa at han vil lansere sitt eget parti ved årsskiftet. Babacan meldte seg ut av AKP i juli.

Publisert: 13.09.19 kl. 15:59







