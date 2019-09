BENEKTER AFFÆRE: President Donald Trump har hele tiden benektet å ha hatt en affære med pornoskuespiller Stormy Daniels. Foto: [MANDEL NGAN, JOE RAEDLE] / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Etterforsker hysj-penger til pornostjerne - ber om Trumps selvangivelser

Statsadvokaten i New York krever at president Donald Trumps selvangivelser for de siste åtte årene utleveres, i forbindelse med etterforskningen av mulige hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels.

Det opplyser kilder med innsikt i saken til The New York Times.

Stevningen fra statsadvokaten skal ha kommet i august, kort tid etter at det ble åpnet etterforskning av om presidenten og hans familiebedrift kan ha hatt en rolle i utbetalingene til Stormy Daniels tett på presidentvalget i 2016.

Påtalemyndigheten krevde den gang at familiebedriften, Trump Organization, fremla dokumenter relatert til økonomien. Nå skal de altså ha krevd det samme for Trumps private økonomi, i tillegg til dokumenter fra Trumps regnskapsfirma, Mazar USA, skriver New York Times.

Hevder hun fikk 130.000 for å tie

Pornoskuespiller Daniels fikk foran presidentvalget utbetalt 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat gjennom mange år, Michael Cohen. Daniels hevder pengeutbetalingen var for å få henne til å holde tett om hennes angivelige affære med Trump.

Trump selv avviser å ha hatt en affære med henne.

Cohen har tidligere erkjent overfor spesialetterforsker Robert Mueller at han betalte hysjpenger til Daniels og en tidligere Playboy-modell, Karen McDougal, for å påvirke presidentvalget i 2016.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

Trump reagerte med å kalle Cohen for en løgner.

FENGSLET: Trump tidligere advokat Michael Cohen har erkjent å ha betalt penger til Stormy Daniels. Foto: Craig Ruttle / TT NYHETSBYRÅN

Trumps tidligere advokat ble på tampen av 2018 dømt til tre år i fengsel for skatteunndragelser, løgn til Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen. Han startet soningen i mars.

– Jeg var villig til å gjøre ting for ham som jeg visste var helt feil, sa Cohen under en høring i Representantenes hus i februar.

Ifølge CNN har etterforskerne i New York også besøkt Cohen i fengsel i løpet av de siste månedene, der de har intervjuet som en del av etterforskningen av familiebedriftens mulige innblanding i pengeutbetalingen.

– Bare trakassering av presidenten

The New York Times skriver at det er uklart om påtalemyndighetens krav om selvangivelser fra de siste åtte årene medfører at etterforskningen nå også dreier seg om utbetalinger som kan ha blitt gjort på et annet tidspunkt enn foran presidentvalget i 2016.

Talsperson for statsadvokaten i New York, Cyrus R. Vance Jr., avsto fra å gi storavisen en kommentar.

LOVET OFFENTLIGGJØRING: Donald Trump lovet før valget i 2016 at selvangivelsene hans skulle offentliggjøres. Det har imidlertid ikke skjedd. Foto: Patrick Semansky / TT NYHETSBYRÅN

Heller ikke Trumps advokat, Jay Sekulow, eller advokat for familiebedriften, Marc L. Mukasey, har ønsker å gi noen kommentar til New York Times’ opplysninger, skriver avisen.

Forrige måned, da familiebedriften kom i søkelyset, kalte Mukasey imidlertid det hele for «trakassering».

– Dette er bare trakassering av presidenten, hans familie og hans bedrift, ved å bruke stevninger som våpen, sa Mukasey.

Ettertraktet selvangivelse

Demokratene har i en årrekke krevd å få utlevert Trumps selvangivelser. Under valgkampen i 2016 sa Trump at han ville offentliggjøre dokumentene, men dette har imidlertid ikke skjedd.

Senest i april leverte «Ways and means»-komiteen i Representantenes hus et formelt krav om å få utlevert skatteinformasjonen til presidenten.

Med bakgrunn i mulige brudd på personvernloven avviste finansminister Steven Mnuchin kravet, og gjorde det klart at informasjonen ikke kom til å bli utlevert.

Dersom Trumps selvangivelse nå blir utlevert til påtalemyndigheten betyr ikke det at dokumentene blir offentliggjort. Dette vil kun bli gjort dersom selvangivelsen vil bli brukt som bevis i en straffesak, skriver avisen.

