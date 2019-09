KAIRO: Bilde tatt av Reuters på Tahrir-plassen i Kairo fredag kveld. Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters

Tilbake til Tahrir-torget: Svært sjeldne protester mot Egypts president

BEIRUT (VG) Et uvisst antall demonstranter tar fredag kveld til gatene i Egypts hovedstad Kairo, i det som er svært sjeldne demonstrasjoner mot den autoritære presidenten Abdel Fattah al-Sisi. Situasjonen er uavklart.

Fredag kveld kommer det stadig flere troverdige meldinger om demonstrasjoner i Egypt, rettet mot landets president Abdel Fattah al-Sisi.

VG får dette bekreftet fra flere som befinner seg i Egypt. Likevel er størrelsen på demonstrasjonene, og om dette vil spre seg, så langt uklart.

BBCs arabiske nettside melder ved midnatt at politiet bruker tåregass på Tahrir-plassen.

Demonstrasjonene kommer samtidig som Sisi er på vei til New York for å delta i FNs generalforsamling.

Etter at Sisi tok makten i et militærkupp i 2013 har hans regime slått hardt ned på all opposisjon, forbudt demonstrasjoner, fengslet aktivister og opposisjonelle, og stengt uavhengige medier og nettsteder.

Samtidig er Egypts grunnlov endret slik at Sisi kan sitte som president til 2034, et kjent grep blant autoritære statsledere som ønsker å sementere makt.

Blant landets aktivister og politiske opposisjonelle har det i flere år nå blitt sett på som for farlig å åpent protestere i Kairos gater.

MEKTIG: Egypts president Abdel Fattah al-Sisi tok makten i et militærkupp i 2013. Foto: Carlos Barria / Reuters

Avhopper oppfordrer til protest

Fredagens demonstrasjoner kommer etter at en tidligere kontraktør ansatt av militæret, Mohammed Ali, reiste fra Egypt til Spania i et selvpåført eksil. Fra Spania har Ali publisert en rekke videoklipp der han angivelig avslører massiv korrupsjon i det egyptiske militæret, som er under Sisis kontroll. Han anklager Sisi for å sløse folkets penger på presidentpalass, overdådige militære byggeprosjekter, inkludert et militæreid luksushotell.

Klippene har gått viralt i Egypt, og Ali har oppfordret folk til å ta til gatene for å felle Sisi.

– Hvis Sisi ikke går av innen torsdag vil egyptere ta til torget i protest på fredag. Sisi tid er omme, sa han i en video tirsdag denne uken.

OPPFORDRER TIL PROTEST: Den egyptiske kontraktøren Mohammed Ali, som har jobbet med militæret, har de siste ukene anklaget Sisi for korrupsjon. Foto: Skjermdump

Turbulent tiår

25. januar 2011 brøt det ut massedemonstrasjoner mot Egypts mangeårige president Hosni Mubarak, som etter tre uker overlot makten til et militærråd.

Det muslimske brorskaps politiske fløy, Frihets- og rettferdighetspartiet, ble størst i valget på nasjonalforsamling som fulgte. Militærrådet oppløste forsamlingen før presidentvalget der Brorskapets kandidat Mohamed Mursi ble Egypts første demokratisk valgte president.

Knapt ett år senere ble Mursi styrtet i et militærkupp, ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi. Egypts regjeringshær slo få uker senere til mot ubevæpnede demonstranter i Kairo og drepte over 800.

