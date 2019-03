FRIKJENT? Muellers granskning skal ifølge justisminister William Barr ikke ha funnet bevis på en sammensvergelse. Foto: Douliery Olivier/ABACA / ABACA

USAs justisminister: Kan ikke konkluderes med at Trump begikk en forbrytelse

NEW YORK/OSLO (VG) Ifølge justisminister William Barr er det ingen bevis for at president Donald Trump eller hans medarbeidere samarbeidet med Russland, men presidenten er ikke helt frikjent.

Ifølge justisminister William Barr kan det ikke ikke konkluderes med at Trump begikk en forbrytelse, men at spesialetterforsker Robert Muellers granskning heller ikke frikjenner ham.

Mueller har gransket Trump i nesten to år. Fredag leverte han sin rapport, som det har vært knyttet stor spenning til.

Mueller skal ikke funnet bevis for at Trump og hans valgkampstab bevisst konspirerte med Russland ved presidentvalget i 2016, der Trump som kjent vant over Demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Barr sier at det ikke er nok bevis for å tiltale noen i Trump-sfæren for en sammensvergelse.

Det er viktig å understreke at dette er hva justisministeren hevder at Muellers rapport beviser.

Den tidligere føderale Chicago-aktoren Renato Mariotti mener at Robert Muellers etterforskning har vært svært nyttig selv om det ikke påvises en direkte sammensvergelse mellom Trump og Russland.

– Mueller har allerede dokumentert at Trump har hindret rettens gang, altså såkalt obstruksjon. Mueller har også gjort at det er blitt avslørt flere kriminelle handinger fra en rekke medarbeidere av presidenten, som Paul Manafort (valgkampsjef) og Michael Flynn (sikkerhetsrådgiver), og flere andre medarbeidere, sier Mariotti til VG.

Ifølge Justisdepartementet har Muellers team ikke gransket om Trump obstruerte etterforskningen.

Uavhengig av de konkrete funnene i Muellers rapport, har hans etterforskning vært svært skadelig for president Trump. Årsaken til det er at Mueller har henvist andre saker som ikke har med hverken sammensvergelse med Russland eller en motarbeidelse av rettsvesenet til andre etterforskere.

– Ikke verdt det

Det betyr at det pr. nå er 17 etterforskninger av USAs president som impliserer ham enten som privatperson eller forretningsmann. På toppen av dette kommer granskningene som pågår i Kongressen hvor Trump mistet flertallet i det ene av de to kamrene, Representantenes Hus, i mellomvalget i november.

Det siste kan bety at veien til en riksrettssak er kort for Trump, selv om demokratenes leder Nancy Pelosi har uttalt at Trump «ikke er verdt det».

Renato Mariotti sier at Mueller har holdt seg helt innenfor sitt mandat - å etterforske en mulig sammensvergelse mellom kampanjen og Russland, samt alle forbrytelser de kom over underveis.

– Jeg mener at Robert Mueller har hjulpet Amerika å se omfanget av Russlands angrep på det amerikanske valgsystemet. Han har også avslørt og domfelt flere personer for masse kriminell virksomhet. Og han har også gransket opptredenen til USAs president. Jeg mener det ser ut som Mueller har utført dette med stor kvalitet, selv om jeg ikke alltid har vært enig i hva han har gjort underveis.

Renato Mariotti mener det er noe «tullprat» når høyresiden messer om at hele etterforskningen har vært en heksejakt eller totalt meningsløs. Men han legger ikke skjul på at det er forståelig at Trump personlig anser det som en seier hvis det ikke dokumenteres at han personlig gjorde noe direkte overfor Russland for å få hjelp til å bli valgt som president.

– Forstår Trump

– Jeg har jobbet som forsvarsadvokat i kriminalsaker. Hvis aktor bestemmer seg for å droppe anklagene, har jeg alltid ansett det som en stor seier og en frifinnelse. Men det betyr ikke nødvendigvis at det ikke skjedde. Sånn sett forstår jeg at Trump og hans støttespillere gjør det, sier Renato Mariotti.

Han er partner i advokatgiganten Thompson & Coburn.

