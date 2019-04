FANGET PÅ KAMERA: Dette bildet viser skyteepisoden der 75 år gamle Olle Rosdahl ble skutt i november i fjor. Foto: ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Norsk villsvinsjeger skjøt 75-årig svensk jogger: Filmet skuddet selv

HELSINGBORG (VG) Onsdag starter rettssaken mot en 48 år gammel Buskerud-mann tiltalt for drapsforsøk, etter å ha skutt en 75 år gammel jogger i Sverige i fjor.

Hendelsen skal ha skjedd 29. november 2018 da fornærmede var ute på joggetur i Klippan kommune i Sør- Sverige .

Det ble iverksatt en større politiaksjon med bevæpnet politi, hunder og helikopter. Etter syv timers leting pågrep politiet den 48 år gamle nordmannen i skogen.

Villsvinjegeren fra Buskerud er tiltalt for drapsforsøk for å ha skutt en 75 år gammel mann i hofta. I tillegg er han tiltalt for grove brudd på jaktloven.

Han er blant annet siktet for seks tilfeller av ulovlig jakt på rådyr og rev i mørket, ulovlig bruk av ammunisjon og bruk av varmekikkert uten tillatelse. Politiet tok beslag i deler av mannens jaktutstyr.

Jegerens kikkertsikte inneholder et kamera. Da politiet tømte dette fant de fire filmer og 32 stillbilder. En av filmene var på tre minutter og viser skyteepisoden.

Her kan du se videoen der joggeren blir skutt:

Erkjenner ikke straffskyld

Nordmannen har sittet fengslet i Sverige siden begynnelsen av februar.

Politiadvokat Ola Lavie hos den svenske påtalemyndigheten forteller til VG at grunnen til at det tok så lang tid før mannen ble varetektsfengslet er at han i utgangspunktet var mistenkt for grov kroppsskade.

– Det var ikke før filmen ble hentet ut fra kikkerten at han ble siktet for grovere forbrytelser, sier Lavie.

Mannen nekter straffskyld etter tiltalen. Likevel erkjenner han å ha avfyrt skuddet, men hevder at han trodde han skjøt et dyr. Han forklarte først at han så en rev, og endret det senere til at det var et rådyr.

Påtalemyndigheten er uenig i dette, og mener mannen må ha sett at han skjøt på et menneske.

I tiltalebeslutningen står det at tiltalte tidligere har siktet på andre mennesker.

arrow-right expand-left GEVÆR: Dette er våpenet den norske jegeren brukte. Her med kikkertsiktet montert på.

– Ren desperasjon

Skuddet gikk av rundt halv fem på morgenen og traff 75 år gamle Olle Rosdahl i hoften.

– Jeg hørte et smell og falt mot bakken. Jeg ropte: «Hvordan faen skyter du egentlig?», sa 75 år gamle Olle Rosdahl i et intervju med SVT i desember.

Skuddet hadde gått inn i hofta og ut fra baken. Han klarte å ta seg fram til en nabo, som fikk sendt ham til sykehus i Helsingborg.

I samme intervju fortalte 75-åringen at han fikk sjokk.

– Det var ren desperasjon, jeg har aldri opplevd å måtte kjempe for mitt liv, sa han.

Mannens bistandsadvokat, Johan Landèn, har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG tirsdag.

I tiltalen står det at det var fare for at skuddet kunne ført til omfattende skader på indre organer, som igjen kunne endt med døden.

Politiet tok beslag i Rosdahls klær:

arrow-right expand-left BESLAG: Bildet viser hvor kulen gikk igjennom Rosdahls bukse.

Snakket om mann som var skutt

Ifølge politiet forklarte mannen i politibilen etter pågripelsen at han rundt klokken 04–05 tok med seg våpenet sitt, for å gå ut og jakte.

Mannen fortalte at han hadde skutt etter en rev et sted i nærheten av huset han bodde. Nordmannen sier han hørte noe skrike etter at han har skutt, men at han ikke så noen mennesker i nærheten.

Han sa han løp fra politiet fordi han trodde de ville pågripe ham for tyvjakt.

I etterforskningsloggen står det at når politiet spurte mannen om han vet hvorfor han sitter i en politibil, svarte mannen at politiet må tro det var han «som skjøt mannen tidligere».

Politiet hadde da ikke fortalt at noen mann var skutt.

SIKTET PÅ MENNESKER: I tiltalebeslutningen står det at tiltalte tidligere har siktet på andre mennesker. Foto: ÅKLAGARMYNDIGHETEN

