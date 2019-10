ØNSKER MOTSTEMMER: Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn, her fotografert 22. august. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Etter synagoge-angrepet: – Må gjøre rekrutteringen vanskeligere

Etter synagogeangrepet i Tyskland onsdag, vil forstander Ervin Kohn ha ny vurdering av forbud mot rasistiske organisasjoner.

I 12.30-tiden onsdag ble det meldt om skyting i Halle i Tyskland. I etterkant ble det klart at en en mann og en kvinne er drept. Mens mannen ble skutt i en kebabrestaurant noen kvartaler unna, ble kvinnen drept i Humboldtstrasse utenfor synagogen i Halle.

Minst én gjerningsperson skal ha forsøkt å ta seg inn i synagogen med hjemmelagde sprengladninger og skytevåpen, uten å lykkes. Synagogen var full i anledning høytiden Yom kippur.

Onsdag kveld er det fortsatt uvisst om politiet leter etter flere mulige gjerningspersoner, men én person ble pågrepet ikke lenge etter skytingen. Det skal være en 27-årig tysk mann som delte en video med høyreekstremistisk innhold fra angrepet.





















SKUTT: Politiet i arbeid utenfor synagogen der en kvinne ble drept. I bakgrunnen sees muren til den jødiske kirkegården.

Innenriksminister Horst Seehofer sier til DPA onsdag kveld at «Slik det ser ut nå, må vi gå ut i fra at det dreier seg om et antisemittisk angrep».

Tysklands utenriksminister Heiko Maas tvitrer onsdag kveld: «At det på forsoningsdagen #YomKippur blir skutt mot en synagoge, treffer oss i hjertet. Vi må alle kjempe mot antisemittisme i landet vårt. I disse vanskelige timene er tankene mine med de døde og skadede, pårørende og politiet.»

Forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn, forteller til VG at hele forsamlingen ble informert om angrepet i Tyskland i løpet av Yom kippur-gudstjenesten onsdag.

– Det er helt forferdelig! Det skapte en liten uhyggesteming i det vi holder på med. Men vi ba for ofrene og vår rabbiner ba for dem i sine prekener, sier han.

Kohn mener det kan være på tide å forby rasistiske organisasjoner i Norge for å motvirke rekruttering til høyreekstreme miljøer.

– På 80-tallet var det fysiske miljøer. I våre dager er det virtuelle miljøer. Selv om det ikke er store miljøer vi kan se med det blotte øye, er det virtuelle miljøer disse radikaliseres i, sier han og nevner Den nordiske motstandsbevegelsen som eksempel på det fysiske miljøet i Norge som får marsjere i gatene.

MARKERING: Ervin Kohn på fakkeltog og markering av Krystallnatten i Oslo 8. november. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi bør inn og gjøre tiltak for å gjøre rekrutteringen vanskeligere. Nå, 16 år etter forrige gang vi ikke innførte forbud mot rasistiske og nynazistiske organisasjoner slik FN krever, kan vi kanskje ta den diskusjonen igjen.

Han oppfordrer også folk til å si i fra hva de mener:

– Jeg synes det viktigste virkemidlet vårt er tastaturet – å ta til motmæle og ikke være likegyldig. De som fôrer frykten med sine ord, må vi være veldig på vakt mot. Frykten går over til fordommer og så til hat.

I Europaparlamentet i Brussel var det onsdag ett minutts stillhet for ofrene.

– Sammen med dere vil jeg gjerne uttrykke sympati til det tyske politiet, det tyske folket og til det jødiske samfunnet i Tyskland, sa parlamentpresident David Sassoli.

Det var også ett minutts stillhet før onsdagens fotballandskamp mellom Tyskland og Argentina.

Forbundskansler Angela Merkel deltok onsdag kveld på en gudstjeneste i en synagoge i Berlin. Hun uttrykte sine kondolanser og «solidaritet med alle jøder på den hellige dagen Yom kippur.»

STØTTE: Angela Merkel med rabbiner Gesa S. Ederberg (t.v.) utenfor New Synagogue i Berlin onsdag kveld. Foto: ANTON ROLAND LAUB / AFP

Det jødiske sentralråd i Tyskland skriver på Twitter at de synes det er skandaløst at ikke synagogen var voktet av politiet, spesielt på en dag som Yom kippur.

«Det er faktisk et mirakel at det ikke ble flere ofre i dette angrepet», skriver de.

Max Privorozki, leder i den jødiske menigheten i Halle, gikk hardt ut mot politiet da han snakket med Det jødiske forum for demokrati og mot antisemittisme etter hendelsen.

– I stedet for å hjelpe oss, gjør politiet alltid noe annet. Det er umulig. De var for sent på plass. De brukte minst ti minutter fra jeg ringte og sa at det var et bevæpnet angrep mot synagogen. De ville vite hvor jeg var, hva jeg het – alt som ikke hadde noe med saken å gjøre, slo han fast.

Innenriksminister Horst Seehofer reiser sammen med presidenten for det jødiske sentralrådet, Josef Schuster, til Halle på torsdag ifølge LVZ.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu tvitrer onsdag at terroristangrepet er nok en manifestasjon av antisemittisme i Europa.

«På vegne av Israels folk kondolerer jeg ofrenes familier og sender ønsker om god bedring til de sårede. Jeg råder tyske myndigheter til å fortsette med å handle besluttsomt og snarrådig mot fenomenet antisemittisme.»

Publisert: 09.10.19 kl. 22:00







