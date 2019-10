GRENSEKONTROLL: Danmarks regjering vil innføre grensekontroll mot Sverige. Foto: Patrick Persson / NTB scanpix

Danmark vil innføre grensekontroll mot Sverige

Dansk politis innsats i Øresundregionen skal styrkes, varsler justisminister Nick Hækkerup. Det innebærer blant annet midlertidig grensekontroll av både bil-, tog- og fergetrafikk mot Sverige.

Det var torsdag morgen at justisminister Nick Hækkerup presenterte regjeringens såkalte sikkerhetspakke, som skal skape økt trygghet i Danmark.

Bakgrunnen for pakken, som inneholder 16 punkter, er blant annet de mange bombeepisodene som har funnet sted i landet hittil i år, skriver Jyllands-Posten.

– Vi har siden februar hatt 13 eksplosjoner i hovedstadsområdet. Eksplosjoner som har satt helt alminnelige menneskers liv i fare, sier Hækkerup.

– Regjeringen tar situasjonen på stort alvor. Vi finner oss ikke i at kriminelle gjenger plasserer bomber eller skyter på gaten.

Politiet om eksplosjon i København: – Et angrep vi ikke kan akseptere

Varslet skjerpet kontroll

Få dager etter bombeattentatet mot Skattestyrelsens bygning i København i august, varslet statsminister Mette Fredriksen skjerpet kontroll.

– Det skal ikke være slik at man kan reise fra Sverige til Danmark og plassere dynamitt i København, sa hun under en pressekonferanse.

To svenske menn på 22 og 23 år ble pågrepet uken etter eksplosjonen, og sitter nå varetektsfengslet i Danmark. Politiets teori er at eksplosjonen ble utført av kriminelle som reiste over grensen fra Sverige.

Punktvis kontroll

Ifølge DR Nyheder vil det fra midten av november bli innført punktvis kontroll av dem som ankommer med ferge til Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenaa, med bil eller buss over Øresundsbroen, samt med tog til København. De som blir kontrollert, må vise legitimasjon med foto.

Danmarks regjering har orientert Sverige og EU-kommisjonen om de nye tiltakene. Sverige innførte grensekontroll mot Danmark i november 2015, og reisende den veien har siden måttet vise pass eller annen form for legitimasjon med foto.

STORE SKADER: Slik så inngangspartiet foran Skattestyrelsen i København ut etter eksplosjonen i august. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix

Styrket samarbeid

I tillegg til grensekontroll, skal samarbeidet mellom dansk og svensk politi styrkes, skriver DR Nyheder.

Ifølge avisen skal det opprettes et nytt senter som skal jobbe med å bekjempe organisert grenseoverskridende kriminalitet i Øresunds-regionen. Senteret skal ligge i København.

