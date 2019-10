KAMPER: Den tyrkiskstøttede militsen kjempet mot kurdiske styrker ved den syriske byen Manbij tirsdag. Foto: AP / NTB scanpix

Tyrkia vil fortsette Syria-offensiv «med eller uten verdens støtte»

Tyrkia ignorerer USAs sanksjoner, og fortsetter kampene i Syria.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans kommunikasjonssjef, Fahrettin Altun, sier til nyhetsbyrået AFP at de vil fortsette sine militære operasjoner i Syria, «med eller uten støtte fra resten av verden».

Tyrkia har dermed ikke latt seg stoppe av sanksjonene USA varslet mot dem mandag kveld, som følger av deres militæroffensiv i Syria.

Ifølge AFP skal USAs visepresident Mike Pence dra til Ankara i løpet av det neste døgnet, for å legge press på Tyrkia.

Ifølge Al Arabiya svarer de kurdiske SDF-styrkene tirsdag kveld med å si at de vil plassere militærstyrker i områdene nordvest for Manbej.

Leger Uten Grenser evakuerer

Den humanitære organisasjonen Leger Uten Grenser evakuerer alle sine internasjonale hjelpearbeidere på grunn av den farlige situasjonen i Nord-Syria.

– Det er med tungt hjerte at Leger uten grenser har tatt den vanskelige avgjørelsen om å stanse de fleste aktivitetene våre, og å evakuere våre internasjonale hjelpearbeidere fra det nordøstlige Syria, skriver organisasjonen på Twitter tirsdag kveld.

De skriver videre at de ikke kan fortsette arbeidet der før alle de involverte partene i regionen kan forsikre dem om at de kan fortsette i trygghet.

UNICEF evakuerer ikke

Leger Uten Grenser presiserer at de fortsatt vil være tilstede i nordvestlige deler av Syria for å tilby helsehjelp.

– Vi vil fortsette å støtte våre syriske kolleger eksternt, og undersøke alle mulige alternativer for å levere assistanse til folket der, skriver de.

Kommunikasjonsdirektør Jean-Yves Gallardo i UNICEF Norge sier til VG at UNICEF er tilstede i området med hjelpearbeidere, og at de ikke kommer til å evakuere.

Kommunikasjonsdirektør i UNICEF Syria, Salam Abdulmunem Al-Janabi, sier at UNICEF for øyeblikket har 13 hjelpearbeidere i området.

– I dag var medarbeiderne våre i Hassakeh for å overvåke og koordinere, og i morgen skal de til Al-Hol. Vi fortsetter aktivitetene våre, dog med noen begrensninger for å forsikre oss om at hjelpearbeiderne og partnerne våre er trygge.

Ingen av UNICEFs arbeidere i området er norske.

MILITÆROFFENSIV: De syriske regjeringsstyrkene skal tirsdag ha fått kontroll over byen Manbij nordvest i Syria, ifølge Russland. Foto: AP / NTB scanpix

Hevder Syria har kontroll over Manbij

Natt til tirsdag pågikk det harde kamper mellom kurdiske styrker og tyrkiskstøttet millits i Manbij-området.

Tirsdag ettermiddag hevdet imidlertid Russland at den syriske regjeringshæren har full kontroll over byen og bosetningene rundt.

Etter at de amerikanske styrkene trakk seg ut av Manbij, kan man nå se russiske flagg i den strategisk viktige byen.

Det er de kurdiske SFD-styrkene som i lengre tid har hatt kontroll over byen som ligger omtrent 30 kilometer fra den tyrkiske grensen.

Manbij, nordvest i Syria, er for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sentral for å opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» langs hele grensen, der de på sikt akter å bosette millioner av syriske flyktninger som i dag befinner seg i Tyrkia.

