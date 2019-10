UT OG INN: Brexit-minister og partiet SNP vil ha en folkeavstemning for å få Skottland ut av Storbritannia, og inn i EU etter brexit. Foto: Nina E. Rangøy

Skotsk brexit-minister til VG: – Vi er klare for å løsrive oss

EDINBURGH (VG) Statsminister Boris Johnson må snart kjempe på to fronter. I sør er han i beintøffe forhandlinger med EU, og snart må han håndtere et gryende opprør i nord: Skottland er klare for å løsrive seg.

– Brexit er drevet av at Boris Johnson og hans parti tror det britiske imperiet fortsatt betyr noe. Jeg syns det er helt skammelig og desperat ubehagelig, sier Michael Russell.

VG treffer den skotske ministeren for næringsliv på kontoret i parlamentet i Edinburgh. 66-åringen representerer det skotske nasjonalpartiet SNP. Siden det sosialdemokratiske partiet har nesten rent flertall, har både Russell og sjefen hans, Nicola Sturgeon, selvtillit til å snakke «rett fra levra».

På grunn av oppstyret rundt brexit snakker skotter igjen om å løsrive seg.

AYE: Skotter i Edinburgh marsjerte for løsrivelse fra Storbritannia lørdag 5. oktober. Arrangøren oppgir at 200 000 deltok. Foto: ROBERT PERRY / EPA

– Storbritannia er ødelagt. Mitt ansvar er å tenke på Skottlands beste, og det er å gå ut av unionen, sier Russell til VG.

I tre og et halvt år har han vært brexit-minister. En skilsmisse med EU omtaler han som et «ekstraordinært kaos – som den mest usikre hendelsen i vår levetid».

100. 000 jobber i Skottland vil forsvinne hvis det blir «no deal», forteller Russell til VG. Tallet har han hentet fra forskere ved University of Strathclyde, som er eksperter på skotsk økonomi. Selv Boris Johnsons Tory-parti i Skottland går gode for rapporten.

EU: Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil så gjerne bli i EU. Om noen uker sender hun en søknad til parlamentet i London for å holde en folkeavstemning for å løsrive seg fra Storbritannia. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

Skotter vil bli i EU

I 2016 stemte 62 prosent av skotter for å bli i EU mens 38 stemte for å forlate unionen. Som kjent er det totalen som gjelder. Da alle stemmene i Wales, Nord-Irland og England var talt opp, ville et knapt flertall av briter ut av EU.

Mens Boris Johnson sier han vil levere på denne folkeavstemningen, har skottene planer om en folkeavstemning for å løsrive seg og stå på egne ben - utenfor Storbritannia.

Neste trekk er å melde seg inn i EU igjen.

Det er imidlertid flere hinder i løypa før det kan skje. Det første er at førsteminister Nicola Sturgeon må søke om å få holde en folkeavstemning, og Boris Johnson og parlamentet i London må si ja. Enn så lenge har Johnson sagt han vil avvise en søknad, blant annet fordi han vil ha fullt fokus på brexit.

Mandag sier Sturgeon på høstkonferansen til SNP at hun vil sende en søknad til Johnson innen noen uker, og advarer samtidig utålmodige partimedlemmer mot å forhaste seg.

HOLYROOD: Er navnet på det skotske parlamentet der Russell tar i mot VG. Han har lang fartstid i politikken, og er ekspert på konstitusjonelle spørsmål. Foto: Nina E. Rangøy

Dødt løp, men ja til løsrivelse-siden øker

Til VG skisserer Michael Russell partiets langsiktige plan. Ikke minst er det viktig at skotter ikke går i «brexit-fellen» antyder han. Folket skal på forhånd vite nøyaktig hva de stemmer over.

– Ideelt sett vil vi ha en folkeavstemning en gang mellom mai 2020 og mai 2021. Inntil nylig var det motstand mot en folkeavstemning. Det har forandret seg, og nå er et lite flertall for det. Du kan jo spørre hvorfor det ikke er flere – jeg tror det er fordi vi skotter «are slow to change».

Nye målinger viser at skotter er delt i midten. At 50 prosent vil løsrive seg er likevel det høyeste på syv år, skriver The Sunday Times Scotland.

UAVHENGIGHET: Skotter i Edinburgh marsjerte for løsrivelse fra Storbritannia lørdag 5. oktober. Arrangøren oppgir at 200 000 deltok. Foto: ROBERT PERRY / EPA

– Hvordan skal dere overbevise de andre?

– Folk må bli overbevist om at det er økonomisk trygt å stå utenfor Storbritannia, og at vi kan melde oss inn i EU som selvstendig nasjon. Det trodde ikke folk på i 2014. Nøkkelen er velgerne på 16 og 17 år som får stemme, sier Russell.

Har uformelle samtaler med EU

I 2014 holdt skottene en folkeavstemning. Da ville 55 prosent bli i den britiske unionen. Siden har noe viktig skjedd, nemlig brexit. Russell mener faren for å havne utenfor EU har fått pendelen til å svinge.

– Hvilke samtaler har dere med EU, som er uformelle så lenge Skottland er i union med britene?

– En ting vi må forhandle om er valuta. Det er ingenting unikt med Skottland som er vanskelig, så jeg ser ikke mange hinder. Vi får råd om å gjøre som Norge og melde oss i EØS, men det tror jeg ikke er en god løsning for oss.

– Hvorfor ikke?

– Vi vil ha fullt medlemskap. Kulturelt og politisk er EU viktig. Vi har kommet oss videre fra to verdenskriger i ett århundre. For meg er dét god nok grunn til å støtte EU.

– Det er ingen bevis på at Skottland kommer til å tjene på å være utenfor EU, og skottene stemte heller ikke for det i 2016, sier Russell.

