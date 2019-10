TALTE I NEW YORK: Det var under et veldedighetsarrangement i New York torsdag at James Mattis kom med en fornærmelse mot Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Trump latterliggjort av sin tidligere forsvarsminister under gallamiddag

Dagen etter at Donald Trump hadde kalt James Mattis for «verdens mest overvurderte general», kom den tidligere forsvarsministeren med et stikk tilbake mot presidenten.

Det var under onsdagens møte i Det hvite hus at Donald Trump gikk ut mot sin tidligere forsvarsminister. Møtet var ment å omhandle presidentens håndtering av situasjonen i Nord-Syria, men endte med at flere demokrater stormet ut i sinne.

Som forsvarsminister mente James Mattis at amerikanske tropper var nødvendig i Syria for å hindre en oppblomstring av IS-krigere.

Før Trump forlot det omstridte møtet kalte han Mattis for «verdens mest overvurderte general», skriver The Guardian.

– Vet du hvorfor? Han var ikke tøff nok. Jeg fanget IS, sa Trump.

ENDTE I KRANGEL: Donald Trump har publisert dette bildet fra møtet i Det hvite hus. Foto: Det hvite hus

– Tar det som et kompliment

Men det tok ikke lang tid før Mattis slo tilbake mot presidenten. Da han talte under et veldedighetsarrangement i New York i går, spøkte Mattis med at han tar Trumps kommentar som et kompliment.

– Jeg er ikke bare en overvurdert general. Jeg er den største, verdens mest overvurderte, sa han til gjestene på den årlige Alfred E. Smith Memorial Foundation-middagen.

– Jeg er beæret over å bli regnet som det av Donald Trump, fordi han også kalte Meryl Streep en overvurdert skuespiller. Så jeg antar at jeg er Meryl Street blant generalene, og helt ærlig synes jeg det høres ganske bra ut, fortsatte Mattis.

Trumps tidligere forsvarsminister: – Garantert at IS kommer tilbake

TRAKK SEG: Forsvarsminister James Mattis og Donald Trump i oktober 2018, bare et par måneder før Mattis trakk seg som minister. Foto: Leah Millis / NTB scanpix

Det var i desember i fjor at Mattis kunngjorde at han kom til å gå av i slutten av februar. Kunngjøringen kom kort tid etter at Trump sa at USAs styrker ville trekke seg ut av Syria.

I motsetning til flere andre som har forlatt Trumps regjering og presidentadministrasjon, har Mattis vært forsiktig med å blande seg inn i den politiske debatten og intrigene i Det hvite hus.

På gallamiddagen kom han likevel med en fornærmelse mot presidenten:

– Jeg fikk mine brister på slagmarken. Og Donald Trump fikk sine brister i et brev fra en lege.

Får kritikk

Trump har det siste døgnet fått kritikk fra flere hold, etter hans beslutning om at neste års G7-toppmøte skal avholdes på hans private golfanlegg i Florida.

Ifølge fungerende stabssjef Mick Mulvaney i Det hvite hus var golfklubben «det beste stedet» blant en rekke andre potensielle lokaler i USA.

– Det er nesten som at de bygde dette anlegget for å kunne huse arrangementet, sier Mulvaney.

Men avgjørelsen faller ikke i god jord hos alle. Demokrater har kalt avgjørelsen «blant de mest skamløse eksemplene på presidentens korrupsjon».

– Han utnytter embetet og tar beslutninger på vegne av regjeringen for å få personlig økonomisk vinning, sier Jerry Nadler, demokrat og lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, skriver New York Times.

Bakgrunn: Trump legger G7-møte til eget golfresort

FÅR KRITIKK: At neste års G7-toppmøte skal avholdes på Donald Trumps private golfanlegg i Florida, faller ikke i god jord hos alle. Foto: Nicholas Kamm / AFP

– Ikke til å tro

Avgjørelsen kommer i en tid der Trump anklager sin demokratiske rival Joe Bidens familie for å ha hatt personlig vinning av den tidligere visepresidentens politiske embete.

Nadler lover at Trumps «siste maktmisbruk» ikke kommer til å påvirke riksrettsprosessen mot ham.

Valg av møtelokale er ikke til å tro, mener organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics.

– Gitt de potensielle konsekvensene presidenten står overfor for å misbruke embetet for egen vinning, ville vi trodd at han i det minste for en periode ville gå klar i saker som åpenbart er korrupsjon. I stedet er det dobbelt opp, sier administrerende direktør Noah Bookbinder til The Guardian.

– Det ser ut til at det ikke er noen bunn for president Trumps korrupsjon. Det som betyr mest for ham er hans personlige fortjeneste og personlige fremgang, ikke hva som er best for det amerikanske folket.

«Åpenbar korrupsjon»

Golfklubben Trump National Doral Miami er Trump-familiens mest innbringende eiendom, ifølge The New York Times. Eiendommen går derimot i økonomisk motbakke. I mai meldte avisen at stedets netto driftsinntekter hadde falt med 69 prosent på to år.

Bookbinder mener at ved å bruke Doral-anlegget, hjelper presidenten golfklubben økonomisk, skriver The Guardian.

Walter Shaub, tidligere direktør ved Office of Government Ethics, skrev torsdag på Twitter at avgjørelsen er «åpenbar korrupsjon».

Fungerende stabssjef Mulvaney fikk torsdag spørsmål om Trump var klar over at valg av møtelokale kunne føre til anklager om at det er upassende. Mulvaney svarte at presidenten var klar over dette, men at de likevel hadde besluttet å gå for golfklubben.

En viktig årsak til dette var at alle de utenlandske delegasjonene og pressen kunne bo på samme sted, ifølge Mulvaney.

Trump har påpekt at golfklubben ligger nær flyplassen, har mange hotellrom og tilbyr separate bygninger for hver delegasjon.

SKAL HOLDES HER: Doral-anlegget eid av Trump-familien er stedet hvor G7-toppmøtet skal arrangeres i juni neste år. Foto: AP / NTB scanpix

