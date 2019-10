Brexit: Samarbeidsparti vil velte Johnsons avtale

Den store utfordringen for en Brexit-avtale er fremdeles det britiske parlamentet, påpeker norske eksperter.

Oppdatert nå nettopp







Selv om EU og den britiske regjeringen er blitt enige om vilkårene for britenes utmeldelse av unionen, må parlamentet slutte seg til avtalen lørdag.

– Jeg kan aldri tenke meg at denne nye avtalen går gjennom i parlamentet. Britene har jo hatt avtale med EU før også, men den ble nedstemt tre ganger, sier professor Erik O. Eriksen ved Universitetet i Oslo.

– Det kan gå, hvis det er tilstrekkelig mange i Labour som vil stemme for en avtale, men det er jo høyst usikkert. Det er jo all grunn til å tro at den avtalen er bedre for EU enn den forrige, mener Eriksen.

DUP sier nei

Det demokratiske unionistpartiet (DUP) tvitret nylig sin begrunnelse for å nekte å stemme for den fremforhandlede brexit-avtalen.

De skriver at de bare vil støtte en avtale som er i Nord Irlands beste interesse når det kommer til økonomi og konstitusjonelle interesserer, og som beskytter unionens integritet.

– Denne avtalen er ikke etter vårt syn av en slik karakter, skriver DUP .

De er særlig misfornøyd med at deres hovedhandelsrute øst-vest vil bli underlagt EUs tollunion, og at alle varer vil måtte gjennom tollen uansett destinasjon.

I tillegg vil EU ha veto-rett på hvilke varer som er underlagt den nye avtalen og hvilke som ikke er, påpeker DUP.

De frykter også at avtalen vil føre til at nord-irske forbrukere vil kunne få dårligere vareutvalg og høyere priser.

– En liten seier for Boris

Professor Kristian Steinnes ved NTNU påpeker at dersom Boris Johnson har gitt for mye til EU, får han problemer i parlamentet.

Han kaller avtalen en «liten seier» for den britiske statsministeren.

– Boris Johnson står i spagaten mellom å få en avtale som er akseptabel for EU og hverken uthuler tollunionen og det mindre marked, og på samme tid kan godtas av parlamentet i London, påpeker Steinnes.

les også Brexit-avtale er klar: – En avtale som tar kontrollen tilbake

Ikke overrasket over avtalen

Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad er ikke overrasket over at den britiske regjeringen og EU er blitt enige om en Brexit-avtale.

- I morges var det 50-50 sjanse. Det kunne gå begge veier, men jeg er ikke overrasket over at en avtale er på plass, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

Han understreker at de folkevalgte i Storbritannia også må stille seg bak avtalen. Det holder ikke at den britiske regjeringen og EU er blitt enige.

- Både Labour-ledelsen og de nordirske unionistene i DUP har uttalt at de ikke støtter avtalen.

- Betyr det at utsiktene er mørke for å få Brexit-avtalen vedtatt?

-Ja, for Boris Johnson er helt avhengig av deres stemmer for å oppnå flertall, sier Mustad.

HALVVEIS: Den britiske statsministeren Boris Johnson er blitt enig med EU, men trenger fortsatt flertall for Brexit-avtalen i parlamentet. Foto: AFP

– Mange x-faktorer i kabalen

Kristian Steinnes forklarer at DUP i utgangspunktet er for Brexit.

– Men enda viktigere for dem er å holde Nord-Irland inne i det forente kongeriket. Hvis de mener at den foreliggende avtalen i for stor grad splitter Nord-Irland fra det øvrige Storbritannia, vil de stemme mot, tror Steinnes.

Han påpeker at Labours avvisning av avtalen viser at partiledelsen tar hensyn til at 70 prosent av deres velgerne ønsket å forbli i EU. Samtidig er det flertall for Brexit blant Labours parlamentarikere.

– Johnson har en mulighet

– Hvis Boris Johnson får DUP inn i folden igjen og får nok avhoppere fra Labour, har han en mulighet. Men det blir nok streng partidisiplin når parlamentet skal votere. Omkostningene ved å gå mot partiledelsen, vil være store.

– Hva med de 21 parlamentsmedlemmene som ble sparket ut av det konservative partiet?

– Utfallet kommer an på dem også. Det er mange x-faktorer i denne kabalen, det hele er nokså uforutsigbart, sier Kristian Steinnes.

les også Nordirsk parti sier nei: Tollstrid kan velte brexit-avtale

– Trøtthet kan få betydning

NTNU-professor Kristian Steinnes påpeker at statsminister Johnson har gitt innrømmelser som hans forgjenger Theresa May var skeptisk til å godta.

Steinnes har også sine tvil til at avtalen passerer parlamentet.

– Men det er en trøtthet i London og EU som kanskje kan få betydning for utfallet, sier Steinnes.

TIDSNØD: - Det er mindre enn 20 dager før vi må bli klar for Brexit, forkynner plakaten i undergrunnen i London. Boris Johnson tar Storbritannia ut av EU 31. oktober. Foto: VG scanpix

– Brexit får store negative konsekvenser

Direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Ulf Sverdrup mener at en avtale er bedre for all parter enn en Brexit uten avtale.

– Det som kan få det gjennom, er forståelsen av at det er denne avtalen eller ingen. Det kan bli Boris Johnsons redning, sier Sverdrup.

Han minner om at Brexit uansett betyr store endringer.

– Alle studier viser at Brexit vil få store negative konsekvenser for Storbritannia. Spørsmålet er også hvem som skal få skylden for de endringene, sier NUPI-direktøren.

Publisert: 17.10.19 kl. 13:30 Oppdatert: 17.10.19 kl. 14:45







Mer om