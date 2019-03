IKKE OVERBEVIST: Fire av ti amerikanere sier i en undersøkelse at de ikke mener presidenten er renvasket i Mueller-rapporte. 31 prosent svarte «vet ikke». Foto: Douliery Olivier/ABACA

Amerikanere flest tror ikke Trump er renvasket i Russland-saken

Selv om Det hvite hus ser spesialetterforsker Robert Muellers rapport som en frifinnelse av president Trump i Russland-saken, så er ikke det amerikanske folket like overbevist.

Det viser i hvertfall en fersk meningsmåling utført for NBC News/ Wall Street Journal, hvor bare 29 prosent av amerikanerne sier de mener president Trump ble renvasket, basert på hva de har hørt om konklusjonene i Muellers rapport.

Fire av ti amerikanere sier i undersøkelsen at de ikke mener presidenten er renvasket, og en snau tredel, 31 prosent svarte «vet ikke».

«Vet ikke»-gruppen består av uavhengige (45 prosent), demokrater (27 prosent) og republikanske velgere (25 prosent), ifølge NBC News.

Det betyr at nesten like mange republikanere som demokrater er usikre på om presidenten var innblandet i Russland -saken.

Spurt etter Barr-konklusjonen

Forøvrig er det verd å merke seg at under to tredeler (64 prosent) av Trumps egne velgere mener rapporten renvasker presidenten.

Fra venstre, president Donald Trump, justisminister William Barr og spesialetterforsker Robert Mueller Foto: AFP

Undersøkelsen er foretatt i tidsrommet 25.-27. mars, fra dagen etter justisminister William Barr la frem sitt sammendrag av rapporten hvor han konkluderte med at den «ikke fant at Trump-valgkampen eller noen assosiert med den, hadde konspirert eller koordinert med med Russland i en bestrebelse for å påvirke presidentvalget i 2016.»

Barr uttalte også at Mueller i rapporten ikke tok stilling til om Trump hadde motarbeidet rettsvesenet (obstruction of justice). Justisministeren sa også fredag at en større del av Muellers rapport blir offentliggjort i midten av april.

Denne meningsmålingen stemmer også godt med Robert Muellers sammendrag av sin egen rapport:

– Denne rapporten konkluderer ikke med at presidenten har begått en forbrytelse, men den frikjenner ham heller ikke, skriver spesialetterforsker etter nesten to års etterforskning av Donald Trump , ifølge Justisdepartementet.

Publisert: 31.03.19 kl. 20:59