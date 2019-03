HÅNDTRYKK: Jens Stoltenberg var gjest hos Donald Trump i Det hvite hus i april 2017. Neste uke skal de møtes igjen, etter at Trump har ønsket Stoltenberg i NATO i ytterligere to år. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tung støtte fra Trump: Slik fikk Jens Stoltenberg to nye år i NATO

USAs president Donald Trump har vært en aktiv pådriver for at Jens Stoltenberg skal være NATOs generalsekretær helt fram til 2022. For to år siden mente Trump at NATO var «utdatert».

Nå nettopp







Torsdag ble nyheten kunngjort fra NATOs hovedkvarter i Brussel: NATOs 29 medlemsland er enige om å tilby Jens Stoltenberg to nye år som NATO-sjef.

Stoltenberg, som fylte 60 år for to uker siden, har takket ja.

Ifølge VGs opplysninger har USA og Tyskland drevet en intern kampanje for å forlenge Stoltenbergs mandat i NATO.

les også Fem år igjen: Norge mangler fortsatt toprosentplan i NATO

Trump og Merkel står bak

Trump og Tysklands forbundskansler Angela Merkel er uenige om mye, men de har vært helt på linje i ønsket om å sikre ro og kontinuitet i NATOs ledelse.

USAs utenriksminister Mike Pompeo og hans tyske kollega Heiko Maas skal ha gjort jobben på bakken og hatt kontakt med medlemslandenes regjeringer.

Nyheten om forlengelsen kommer få dager før Stoltenberg reiser til Washington over helgen for å markere NATOs 70-års jubileum.

Tre dager i Washington

** Tirsdag 2. april skal NATO-sjefen til Trump i Det hvite hus, først en privat samtale mellom de to, og deretter et formelt møte med Trumps sikkerhetspolitiske team, som inkluderer utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Patrick Shanahan.

** Onsdag 3. april skal Stoltenberg tale til Kongressen i et felles møte mellom Kongressen og Representantenes hus.

** Torsdag 4. april møter han NATOs utenriksministere i et formelt rådsmøte.

les også NATO-toppene blir hjemme på NATOs 70-årsdag

Presset penger til forsvar

VG får bekreftet at Stoltenbergs innsats for å få europeiske NATO-land – også Norge – til å bruke mer penger på forsvar, som har imponert amerikanerne, og at det er bakteppet for at de ønsket å sikre en forlengelse allerede nå.

I Europa, og spesielt i Tyskland, har man vært opptatt av at Stoltenberg har klart å balansere dette budskapet slik at det ikke har rammet landenes evne til å samarbeide tett i særdeles krevende år for NATO.

Stoltenberg får mye av æren for at NATO har unngått de konfliktene som ellers har rast mellom Trump-administrasjonen og sentrale europeiske ledere.

les også Trump tvitret om Stoltenberg: Mer penger på grunn av meg

Forvarsel

VG er også kjent med at Stoltenberg ikke har lagt skjul på at han hadde lyst til å fortsette i NATO og i Brussel, også ut over 2020.

Det kom et forvarsel for den amerikanske kampanjen allerede i januar, da Stoltenberg møtte USAs midlertidige forsvarsminister Patrick Shanahan i forsvarsdepartementet Pentagon i Washington:

– Vi vet hvilken stabiliserende og sterk rolle du spiller i NATO, og kanskje vi kan overtale deg til å bli litt lengre hvis vi er heldig, sa Shanahan på en felles pressekonferanse etter møtet, ifølge det stenografiske referatet.

– Under ditt lederskap (latter) ikke sant? fortsatte den amerikanske forsvarsministeren.

– Ja. Han smiler, kommenterte Shanahan.

les også Stoltenberg: Unngå forverring med Russland er jobb nummer en

Bryter praksis

NATO-landene er dermed også enige om å gå bort fra gjeldende praksis om å bytte generalsekretær minst hvert femte år.

Den praksisen ble egentlig brutt da Stoltenberg i desember 2017 fikk to års forlengelse i et embete han egentlig skulle ha i fire år, fra 2014 til 2018.

Forgjengeren Anders Fogh Rasmussen fikk ett års forlengelse på toppen av fire år i NATO.

Publisert: 30.03.19 kl. 12:18