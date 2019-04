FIKK JA: Storbritannias statsminister Theresa May får utsettelse. Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

EU-lederne har talt: May får utsettelse av brexit

De 27 EU-lederne har under onsdagens krisetoppmøte i Brussel kommet til enighet, og sagt ja til å utsette skilsmissen på nytt.

Storbritannias statsminister Theresa May har bedt om utsettelse til 30. juni, for å unngå en hard brexit uten en avtale. Brexit har allerede blitt utsatt én gang, fra 29. mars til 12. april.

Klokken 00.45 bekrefter EU-president Donald Tusk på Twitter at partene er enige om en ny brexit-utsettelse:

Ifølge kilder Sky News og Reuters har snakket med, er den nye datoen satt til 31. oktober.

Dette ser isåfall ut til å bli et slags kompromiss mellom den korte utsettelsen May ønsket seg og en lang såkalt «flexit»-utsettelse på opptil et år – som på fohånd var foreslått av EU-president Donald Tusk.

Storbritannias statsminister Theresa May møtte først EU-president Donald Tusk da hun ankom Brussel ved 16.00-tiden onsdag. Etter dette holdt hun en tale til de 27 EU-lederne, som så fikk anledning til å stille statsministeren spørsmål.

I én time ble May grillet om hvorfor de skal gå med på å utsette brexit nok en gang, ifølge NTB. De europeiske lederne gikk deretter for å spise middag og komme frem til en avgjørelse.

May var avhengig av støtte fra alle EU-lederne for å få gjennomslag for ønsket sitt.

KRISETOPPMØTE: Storbritannias statsminister Theresa May sammen med EUs president Donald Tusk og Luxembourgs statsminister Xavier Bettel på EUs ekstraordinære toppmøte om brexit. Foto: OLIVIER HOSLET / AP

Vil unngå hard brexit

Statsministeren har ønsket mer tid for å kunne fullføre samtalene med opposisjonsleder Jeremy Corbyn, som startet forrige uke. Samtalene har vært Mays eneste håp for å samle nok støtte til brexit-avtalen sin, ettersom flertallet i hennes parti har stemt nei til avtalen hennes tre ganger.

Tirsdag dro May til Berlin og Paris for å møte Angela Merkel og Emmanuel Macron. Denne turen har blitt omtalt som en desperat tiggerferd i hjemlig presse.

Samme dag skrev EU-presidenten i et brev at han vil ha EU-landene med på «flexit» fra ni måneder til opptil ett år, og at Storbritannia forlater EU så snart Underhuset godkjenner avtalen.

