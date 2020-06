SMITTEØKNING: Polen er et av flere land som nå er inn i den verste smitte uken. Foto: CZAREK SOKOLOWSKI / AP

Europa åpner opp – men flere europeiske land er i sin verste smitteuke

Samtidig som mange land letter i de strengeste tiltakene, er flere europeiske land i sin verste smitteuke. I VGs oversikt kan du se hvor smitten øker mest nå.

De hardest rammede landene i Europa er i ferd med å åpne samfunnet, etter flere uker i lockdown. Grensene åpnes, flere kan samles og smittetallene er på god vei ned.

Smittesituasjonen i Europa er blitt bedre, men det er et økende antall coronatilfeller i Øst-Europa, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag.

Dette er ikke tiden for noe land for å ta foten av gasspedalen, advarte han. På en pressekonferanse onsdag ettermiddag sa også helseminister Bent Høie at smitteøkningen innenlands og utenlands bekymrer.

Flere europeiske land er nå i sin verste smitteuke.

Topp i starten av april

Flere europeiske land hadde sin verste smitteuke i første halvdel av april. Blant andre Norge, Italia, Spania, Danmark, Sveits, Nederland og Island nådde en topp av registrerte tilfeller mellom 1. og 10. april.

For å beregne den verste smittedagen, bruker vi et glidende snitt på syv dager. Det vil si at vi regner ut gjennomsnittet fra den aktuelle datoen og seks dager tilbake i tid. Dette har vi gjort fordi rapporteringen kan variere mye fra dag til dag.

Derfor bruker vi glidende snitt av nye tilfeller Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, et såkalt glidende gjennomsnitt. Vi har valgt et 7-dagers snitt for å belyse utviklingen. Glidende snitt på 7 dager vil si gjennomsnittet for i dag og seks dager tilbake i tid. Dersom man ser på den verste enkeltdagen i Norge, vil 24. mars stikke seg ut som dagen med flest nye registrert smittede med 313 nye tilfeller. Men dersom man bruker et glidende snitt av nye tilfeller over syv dager, vil den verste dagen være 26. mars. Vis mer

Flere rapporterte tilfeller i Øst-Europa

Ifølge VGs oversikt har smittetoppen kommet senere i flere østeuropeiske land og Russland. Flere øst-europeiske land nådde sin smittetopp i andre halvdel av april, mens andre er i den verste smitteperioden først nå:

I Russland og Hviterussland kom smittetoppen i slutten av mai, mens Ukraina, Moldova og Polen i sin verste smitteuke.

Moldova:

I Moldova ble det registrert flest enkelttilfeller 10. juni, med 296 nye smittede. Onsdag er den verste gjennomsnittlige dagen med nye smittetilfeller den siste uken – og den verste gjennomsnittlige dagen med coronadødsfall.

Onsdag ettermiddag har Moldova 10.321 registrert smittede og 371 døde.

Polen:

8. juni ble 599 personer registrert smittet i Polen – som er den verste enkeltdagen i landet. I gjennomsnitt har flest blitt smittet i landet den siste uken. 29. april døde imidlertid flest personer – basert på et gjennomsnitt for de seks foregående dagene, i tillegg til 29. april.

27.668 er onsdag ettermiddag registrert smittet i Polen. 1191 personer har dødd med viruset.

Ukraina:

Ukrainas verste enkeltdag ligger noe tilbake i tid, med 890 nye tilfeller 1. juni. Den verste smittedagen basert på syv dager er 7. juni, mens det skjedde flest coronadødsfall i gjennomsnitt 18. mai.

Ukraina har onsdag ettermiddag 28.381 registrert smittede og 833 døde.

FLERE SMITTEDE: Sverige har rapportert flere smittede i gjennomsnitt den siste uken enn tidligere i utbruddet. Foto: OLIVIER MORIN / FILES

Smitteøkning i Sverige

Innen 15. juni vil regjeringen vurdere nye reiseråd for de nordiske landene. Samme dato vil Norge og Danmark igjen åpne grensene mot hverandre.

Et argument regjeringen har lagt vekt på for å åpne grensen til Danmark, er at smittesituasjonen i begge landene er relativt lik. Det oppdages få nye smittetilfeller daglig i Norge og Danmark, men i Sverige er situasjonen foreløpig en annen.

Den verste enkeltdagen med nye registrerte smittetilfeller i Sverige var 3. juni. Ser du på det glidende gjennomsnittet for de siste syv dagene er tirsdag den verste smittedagen. Noe av økningen kan skyldes økt testkapasitet.

Men det er ikke blitt registrert så mange smittede på en uke i Sverige siden utbruddets start.

Det ble rapportert flest dødsfall i Sverige i slutten av april, 24. april er den verste dagen i et snitt på syv dager. Antall coronadødsfall i landet har imidlertid et etterslep på opptil flere uker.

Onsdag ettermiddag har Sverige 46.814 registrert smittede og 4795 har dødd med coronaviruset.

VGs statistikk er basert på tall fra Johns Hopkins University, Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), Reuters, offisielle myndighetssider og internasjonale aviser.

