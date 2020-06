DEMONSTRASJONER: Røyk og tåregass fyller luften på Les Invalides-plassen under et sammenstøt mellom politi og demonstranter tirsdag. Foto: Reuters

Politiet brukte tåregass mot demonstrerende helsearbeidere

Etter tre måneder med coronakrise demonstrerer helsearbeidere i Frankrike tirsdag: – Vi tok oss av coronapasienter, hvem skal ta seg av oss, spør sykepleieren Justine Debre.

Nå nettopp

Helsearbeiderne demonstrerer for bedre lønn og arbeidsvilkår fra den franske regjeringen.

France 24 skriver at mer enn 220 demonstrasjoner er planlagt til tirsdag, som blir en nasjonal dag for protest planlagt av flere fagforeninger. Ifølge Reuters brukte politiet tåregass mot demonstrantene.













fullskjerm En demonstrant bærer en ansiktsmaske med teksten «SOS» under en demonstrasjon i hovedstaten Rennes, vest i Frankrike.

Målet med demonstrasjonene er å få gjennom helsereform med konkrete retningslinjer for ansatte ved sykehus og sykehjem.

Helsearbeiderne ble hyllet som «helter i hvite frakker» av den franske presidenten Emmanuel Macron under coronaepidemien, skriver France 24. Helsearbeidere ønsker å legge press på den franske regjeringen og sikre at regjeringens løfter om å fremme helsearbeidere blir holdt.

Vi tok oss av coronapasienter, hvem skal ta seg av oss?

En av demonstrantene er den 29 år gamle sykepleieren Justine Debre. Hun sier til Reuters at hun meldte seg som frivillig under coronaviruskrisen og at hun nå krever svar på hvordan regjeringen skal anerkjenne den jobben hun, og flere, har lagt ned.

Justine Debre (29) demonstrerer foran Robert Debre sykehus i protest med franske helsearbeidere. Foto: Reuters

– Jeg vet ikke om offentligheten virkelig forsto oss, sier hun til Reuters fra studioleiligheten sin i Paris, etter å ha syklet hjem fra et 12-timers skift på Robert Debre barnesykehus i Paris.

– Vi gir dem omsorg, og vi trenger også omsorg, før eller senere. Vi er også mennesker, sier hun ifølge Reuters:

– Vi tok oss av coronapasienter, hvem skal ta seg av oss, spør hun.

Publisert: 16.06.20 kl. 17:12

