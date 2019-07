VARMT: Amerikanere kjøler seg ned i fontenene i byen St. Joseph, ved kysten av Lake Michigan. Foto: DON CAMPBELL / AP

Hetebølge i USA: - Vent med å begå kriminalitet til mandag

En kraftig hetebølge har truffet USA. Det lokale politiet i den amerikanske byen Braintree ber kriminelle om å vente til mandag før de begår lovbrudd, og påpeker at det rett og slett kan være farlig å drive med slikt i varmen.

Temperaturene over store deler av det amerikanske fastlandet har nådd 38 grader denne helgen, med en følt temperatur på opp mot 45 grader på grunn av den høye luftfuktigheten.

Samtidig ventes det å bli enda varmere søndag. Hetebølgen brer seg over områder helt fra midtvesten til store deler av østkysten, fra Kansas i vest til Maine i øst.

I Braintree i delstaten Massachusetts har politiet innstendig bedt potensielle kriminelle om å sette lovbruddene på vent på grunn av varmen. I et Facebook-innlegg, som ifølge CNN var delt over 100.000 ganger fredag, skriver det lokale politiet at lovbrudd i varmen er direkte farlig.

– Folkens, på grunn av den ekstreme heten ønsker vi at alle som tenker å begå kriminalitet venter til mandag. Det er rett og slett «ballevarmt» der ute, skriver politiet i meldingen.

Videre anbefaler politiet befolkningen om å bli innendørs, sette på air condition og se på tv. Det høres kanskje ut som en spøk, men ifølge CNN er meldingen reell og delt av ekte politi. Det er heller ikke første gang at politiet i Braintree forsøker seg på morsomheter på sosiale medier.

Farlig varmt

Hetebølgen er ikke ventet å slippe taket før tidligst søndag kveld, ifølge amerikanske medier. Ifølge NBC er det så langt registrert tre dødsfall som kan knyttes til heten.

På eldresentre har flere beboere måttet evakuere i varmen.

I New York har borgermester Bill Blasio erklært krisetilstand, og har innført en rekke energisparende tiltak for å minske belastningen for det elektriske systemet. Populære New York City Triathlon, med rundt 4000 påmeldte deltagere er kansellert som følge av varmen, i likhet med både festivaler og hesteveddeløp.

