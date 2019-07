FLYVRAKET: Delene fra flyet som styrtet med ni personer om bord kan ses mellom trærne på øya Stora Sandskär utenfor Umeå. Foto: PETER WIXTRÖM

Flystyrten i Sverige: Piloten vinket til sine venner – én time senere styrtet de i døden

Det siste piloten hørte fra fallskjermhopper-vennene sine i småflyet, var at de var klare til å hoppe. Så ble det stille i radioen.

Totalt åtte fallskjermhoppere og én pilot mistet livet da flyet styrtet i bakken på øya Stora Sandskär utenfor Umeå i Sverige søndag ettermiddag.

Piloten som har uttalt seg til Aftonbladet, og som er anonymisert, forteller at han selv pleier å fly ulykkesflyet – som skal være av typen GippsAero GA8 Airvan.

Søndag tok han imidlertid av fra Umeå flyplass i et annet fly. Han vinket farvel til vennene, som mindre enn en time senere skulle styrte mot bakken.

Ble stille på radioen

Det siste han hørte fra dem over radiosambandet en stund senere var at vennene var klare til å hoppe. Piloten som uttaler seg til Aftonbladet svarte da at han skulle holde seg unna med sitt fly, slik at han ikke skulle være i veien.

Så ble det helt stille på radiofrekvensen, forteller han.

Det neste han hørte over sambandet var en beskjed om å fly mot Stora Sandskär for å identifisere havaristedet.

– Det kjennes surrealistisk. De var akkurat på fire kilometers høyde, og nå sier de at flyet har styrtet. Det henger ikke sammen, sier piloten.

Her styrter flyet mot bakken:

Årsaken til styrten som kostet ni personer livet er ikke kjent, og ulykken er under etterforskning. En video VG har publisert viser at flyet tilsynelatende mangler den ene vingen og hele halepartiet når det styrter mot bakken.

Opplysningene støttes også av øyenvitner. Avdelingssjef i Statens havarikommisjon, Peter Swaffer, mener imidlertid at det ut fra billedmaterialet ser ut som begge vingene sitter på flyet når det styrter.

Piloten Aftonbladet har snakket med forteller at det først gikk opp for ham hva som hadde skjedd da han fikk øye på registreringsnummeret på flyvraket han så mellom trærne på øya.

– Det føles som de skal lande snart, sier han til avisen.

VED STEDET: Redningstjenestens dykkere kom søndag inn med en båt med vrakdeler i havnen som ligger i nærheten av ulykkesstedet. Foto: Samuel Pettersson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Redningstjenesten møtt av rykende vrakdeler

Den svenske avisen Expressen har snakket med Christian Björkman, som var innsatsleder for redningstjenesten. Han forteller at de fort kunne konstatere at ingen hadde overlevd styrten.

– Da vi kom oss over til øya kunne vi konstatere at det ikke fantes liv igjen å redde, sier han til avisen.

Han forteller videre at flyet var relativt intakt på ulykkesstedet.

– Flyet lå innenfor et ganske begrenset område i et skogparti på øya.

Det skal ha ligget kropper både i og utenfor flyet, som det også kom litt røyk fra.

FLYPLASSEN OG ØYA: Øya Stora Sandskär med Umeå flyplass i bakgrunnen. Foto: PETER WIXTRÖM

Flyet var sertifisert for åtte – var ni om bord

Flyekspert Jan Ohlsson fortalte søndag til VG at flyet som styrtet kun er sertifisert til åtte personer – likevel var det ni om bord da flyet styrtet. Han poengterer overfor VG at det kan finnes flere grunner til at flyet styrtet, men at han ser det som plausibelt at flyet kan ha kommet i ubalanse.

– Det kan for eksempel være fordi fallskjermhopperne har flyttet seg og forskjøvet balansepunktet i flyet, sier han til VG.

En annen grunn til at flyet styrter på den måten den gjør kan være at det har mistet en vinge eller stabilisator, mener eksperten.

– Mister du den det rett i bakken. Men de kan også falle av på grunn av g-kraften i fallet. Vi vet jo ikke når den ble slitt av, fortalte han.

Alle de involverte i ulykken skal ha vært svenske statsborgere, hvorav én har dobbelt statsborgerskap, ifølge etterforskningsleder Kristoffer Norén.

